Mescola questi 2 ingredienti e risparmierai una valanga di soldi: mai avuta casa così

Basta mescolare questi due ingredienti e risparmiare in una valanga di soldi: non si è mai avuta una casa così.

Pulire la casa non è assolutamente un’impresa semplice: bagno e cucina sono i due ambienti che richiedono maggiore attenzione ed assorbono risorse. Il wc, il lavandino, la doccia sono le parti del bagno che sono più sporche in assoluto e sono un collettore di germi e di batteri. Avendo sempre meno tempo a disposizione ci fidiamo troppo dell’utilizzo dei prodotti chimici che possono avere effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente.

Pulire ogni superficie del bagno e della cucina richiede un elevato consumo di prodotti. Chi ha poco tempo a disposizione deve pulire scegliere i giusti ingredienti da mescolare per igienizzare ogni parte del bagno e della cucina. L’uso del water e del lavandino comporta la formazione dele incrostazioni di calcare e la proliferazione di batteri e germi. La doccia che utilizziamo quotidianamente richiede tantissimo tempo per igienizzarla a fondo.

Doccia e lavandino: come eliminare il reticolo di batteri?

Lo scarico del lavandino e della doccia è un reticolo dove si annidano le colonie di batteri, di germi, di capelli, di peli e i residui di sapone. Qui tendono a formarsi le incrostazioni di tartaro e di calcare. Spesso si ricorre all’utilizzo di prodotti chimici, ma non sempre il risultato è quello auspicato. I detergenti chimici hanno effetti nocivi sulla salute dell’uomo e dell’ambiente. Per questo è bene ricorrere all’utilizzo di rimedi naturali, ovvero validi trucchetti in grado di garantire una pulizia profonda, risparmiando il tempo ed il denaro.

Quali sono gli ingredienti da mescolare?

Per una pulizia profonda è necessario rimuovere ogni ostacolo che impedisca una corretta pulizia. Basta versare un po’ di bicarbonato di sodio e di acqua ossigenata, mescolare e versare il contenuto in uno spruzzino. La soluzione può essere vaporizzata all’interno del water e, mettendo lo spazzolone nel wc, è bene strofinare le pareti e lasciare in ammollo lo spazzolone per igienizzarlo. La soluzione igienizzante può essere spruzzata nel lavandino e, con l’ausilio di una spugna inumidita con disinfettante, si può pulire il ripiano e le piastrelle, oltre che le ante della doccia. Inoltre, può essere vaporizzata per pulire il coperchio del water e ogni angolo del water per eliminare tutti i germi ed i batteri che proliferano.

Basta spostare gli oggetti e rimuovere ogni ostacolo per eseguire una pulizia profonda. Anche in cucina è possibile vaporizzare la soluzione igienizzante ottenuta mescolando bicarbonato di sodio e acqua ossigenata. Vaporizzando questa soluzione è possibile pulire ogni superficie di lavoro, il tavolo, le sedie, il tagliere utilizzato per tritare la cipolla e l’aglio e il frigorifero. Anche il forno è un elettrodomestico che richiede particolare attenzione, per questo è bene pulirlo utilizzando una miscela a base di acqua ossigenata e bicarbonato.