Mescola questi 2 ingredienti e aspetta il risultato: tanti soldi risparmiati

Mescolando un po’ di acqua con dell’ammoniaca possiamo risparmiare tanti soldi e avere dei risultati soddisfacenti. Ecco a cosa può servire questo mix.

La nostra casa è il posto dove viviamo i nostri momenti personali e più intimi ed è il luogo dove ci riposiamo e ci sentiamo a nostro agio dopo la quotidianità e una giornata stressante.

Per questo motivo, avere una casa in ordine e pulita ci fa stare più sereni ma molte volte dover fare le pulizie diventa un’operazione noiosa dovuta dal fatto che dobbiamo fare i conti con lo sporco ostinato.

Ammoniaca: a cosa serve unendola all’acqua

Per ogni tipo di luogo della nostra casa, dobbiamo affrontare vari tipi di sporco e per questo motivo ci ritroviamo ad avere la dispensa piena di prodotti adatti ad ogni tipo di superficie e di materiale.

Ma non tutti, sanno che grazie ad un ingrediente non c’è bisogno di spendere soldi acquistando prodotti per ogni tipo di lavaggio che andremo a fare, ma possiamo utilizzare dell’acqua con dell’ammoniaca.

Grazie alle sue proprietà e peculiarità, l’ammoniaca tende a disinfettare ed eliminare tutti i germi dalle superfici ma bisogna stare molto attenti al suo utilizzo perché in alte dosi può rivelarsi tossica.

Inoltre, quando la si utilizza, bisogna sempre indossare dei guanti, in quanto con il contatto sulla cute potrebbe corrodere la pelle e potrebbe anche stingere i nostri capi d’abbigliamento.

Per questo motivo, è consigliabile non utilizzarla pura ma mescolarla sempre con acqua usandola con parsimonia riempiendo una ciotola di acqua e mettendo circa due misurini di ammoniaca.

Una volta mescolata la si può utilizzare per molte pulizie della nostra casa, partendo dal piano cottura che di solito presenta incrostazioni e annerimenti che sono tipici formarsi dopo l’utilizzo.

Dove utilizzare il composto

Grazie alla sua azione sgrassante, questo composto elimina tutte le scorie e i residui dalle griglie senza il minimo sforzo riuscendo anche a pulire e rendere lucidi i pensili delle cucine e dei frigoriferi in metallo.

Inoltre, utilizzando il composto di acqua e ammoniaca sui pavimenti, riesce a sgrassare a pulire e a levare lo sporco dalle rifiniture specialmente se queste sono in gres rendendoli lucidi e splendenti.

Ma non è finita qui, perché con questo mix possiamo pulire anche i sanitari che sono spesso carichi di germi e l’ammoniaca tenderà a ridurre del 99% la presenza di loro e a sbiancarli lasciandoli completamente puliti.

Lo stesso accade per la muffa che può formarsi sui tavolini di legno. Grazie all’ammoniaca e all’utilizzo di un panno, possiamo utilizzare il composto e passarlo lì dove è presente la muffa che andrà via in un battibaleno.

Infine, l’ammoniaca unita all’acqua è anche un ottimo alleato per rendere i nostri capi d’abbigliamento morbidi e per eliminare le macchie e lo sporco ostinato dalla nostra biancheria.

Basta aggiungere pochi misurini nel cestello della lavatrice, stando attenti a non utilizzare capi molto colorati, in quanto l’ammoniaca tende a stingerli o nel caso utilizzare una che non rovini i colori.

Non vi resta che creare il vostro mix per risparmiare sul costo dei prodotti per ogni utilizzo diverso.