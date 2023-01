Mescola l’ammorbidente con il detersivo per i piatti: ecco cosa accade

Avete mai pensato di mescolare l’ammorbidente con il detersivo per i piatti? Quello che avviene è sicuramente unico nel suo genere.

Quante volte per pulire casa si è pensato di comprare tantissimi prodotti che, oltre a non essere economici, sono anche ricchi di ingredienti non idonei alle superfici? Sappiamo bene che oggi in commercio c’è ogni tipo di prodotto per la casa, ma non è possibile riempirsene la casa. Gli esperti della casa e del pulito svelano dei rimedi incredibili, usando dei prodotti che si trovano direttamente in dispensa. Ed è proprio questo il caso, infatti possiamo mischiare ammorbidente e detersivo per ottenenere una miscela ottima e con diversi usi casalinghi.

Ammorbidente e detersivo: come creare una miscela casalinga

Come accennato, siamo soliti acquistare tantissimi prodotti che possono risolvere più problematiche. Gli esperti del pulito hanno un piccolo segreto, infatti ci sono dei prodotti che nascono con una destinazione d’uso particolare e poi possono essere impiegati in maniera differente. Tutti quanti abbiamo in casa il classico ammorbidente profumato e il detersivo per i piatti ed è proprio da loro che nasce una miscela ottima da provare immediatamente.

Gli ingredienti per realizzare questa miscela sono:

1/2 bicchiere ammorbidente classico e profumato a piacere

1/2 bicchiere di detersivo per i piatti

1 cucchiaino alcool 70%

Questi due ingredienti principali con un ingrediente potente extra si incontrano e trovano diversi usi in casa, per risparmiare tempo e soldi.

A cosa serve la miscela di detersivo per i piatti e ammorbidente? Usi e consigli

Prima di tutto si prende un recipiente e si mescolano i tre ingredienti insieme, sino a quando non si otterrà una sostanza completamente omogenea e profumata. Prendere ora uno spruzzino completamente vuoto e pulito, per versarci dentro la soluzione ottenuta da tutti questi ingredienti.

Agitare leggermente e iniziare le pulizie di casa.

A cosa serve questa miscela? Gli usi sono tantissimi, tra cui:

È un mix perfetto per pulire le piastrelle di tutta la casa, soprattutto quelle che hanno le fughe annerite. Basterà spruzzare una piccola quantità di prodotto sulle zone interessate e passare una spugna in microfibra asciutta, dopo aver lasciato agire per almeno cinque minuti. Subito dopo passare un panno umido per eliminare ogni residuo di miscela e si potranno notare piastrelle pulite e fughe bianchissime;

È una miscela da usare anche su tutte e parti che proteggono le finestre, soprattutto se di colore bianco e con materiali particolari. In questo caso basterà spruzzare il prodotto ottenuto e attendere qualche minuto che faccia effetto. Tutta la patina nera e sporca in poco tempo si scioglierà, ed è questo il momento di prendere una spugnetta classica per i piatti. Questa viene passata lungo tutte le zone da pulire per assorbire prodotto in eccesso e sporco accumulato, per poi passare un panno in microfibra umido e poter essere felici di tutto il pulito.

In casa ci sarà pulizia, igiene e un buonissimo profumo per una miscela creata con pochissimi soldi grazie a due prodotti di uso comune.