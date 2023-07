La guerra tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta sulla linea del fronte, ma non sono mancati attacchi missilistici durante il week end attuati da Mosca che hanno colpito obbiettivi civili. Kiev, però, ha comunicato di aver respinto sia attacchi missilistici che con droni e di aver acquisito maggior capacità di intercettare e respingere i bombardamenti russi.

La situazione che ruota intorno al conflitto è complicata e sempre in evoluzione e va inevitabilmente a coinvolgere al proprio interno altri attori, come per esempio la Polonia che si sta organizzando e invierà truppe al confine con la Bielorussia, dove si trovano le truppe del gruppo Wagner che hanno portato avanti una marcia di protesta fino a 200 km da Mosca per opporsi all’establishment miliare russo, ma in particolar modo contro il ministro della Difesa Shoigu. Uno scenario che ha sorpreso e ha sollevato ipotesi e timori da parte delle autorità globali.

L’Ucraina ha riferito di aver fatto progressi al fronte

Secondo quanto riportato oggi dal Kyiv Independent, l’Ucraina sta continuando ad avanzare gradualmente nel perimetro intorno a Bakhmut e nel Donetsk. Il portavoce del comando orientale Cherevatyi ha dichiarato alla televisione nazionale che le forze ucraine stanno “facendo pressione” sulle truppe russe e stanno riuscendo a liberare metri preziosi nei territori occupati dalla Russia.

Nonostante Cherevatyi non abbia specificato fino a che punto sono avanzati i militari, ha promesso di rivelarlo dopo una completa analisi sul campo. Al momento, le forze ucraine stanno attaccando le posizioni russe sui fianchi meridionale e settentrionale, con successo vicino a Klishchiivka e Kurdiumivka a sud di Bakhmut.

L’Istituto per lo studio della guerra ha recentemente pubblicato una sua analisi, in cui spiega che le operazioni offensive dell’Ucraina vicino a Bakhmut potrebbero costringere la Russia a prendere una decisione difficile sull’opportunità di ritirare personale militare da altre regioni dell’Ucraina.

Secondo il rapporto, Mosca ha già organizzato un piano che va a rinforzare l’area di Bakhmut, dove le truppe di Kiev hanno riferito di aver fatto progressi. L’evolversi della situazione potrebbe rappresentare un importante banco di prova per le relazioni tra i due Paesi e per la stabilità della regione.

Nelle ultime ore sono emerse importanti novità riguardo alla situazione in Ucraina. Il ministero della Difesa del Regno Unito ha comunicato che l’esercito ucraino è riuscito ad assicurarsi una testa di ponte sulla sponda orientale del fiume Dnipro, precedentemente occupata dai russi, nel sud del paese.

Nonostante questo importante successo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che rimane in essere una “seria minaccia” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, sempre nel sud dell’Ucraina, ancora occupata dai russi. Zelensky ha inoltre dichiarato che Mosca è “teoricamente pronta” ad attuare un’esplosione localizzata nella struttura.

La situazione in Ucraina rimane quindi molto delicata e il rischio di un’escalation del conflitto è ancora molto alto. L’evolversi degli eventi richiede quindi la massima attenzione e la cooperazione internazionale per evitare una catastrofe umanitaria e garantire la stabilità della regione ma soprattutto evitare di rendere necessario l’intervento degli alleati che vorrebbe dire iniziare una guerra mondiale.

Inoltre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a una riunione del massimo comando militare del paese e dei funzionari dell’energia atomica presso una delle principali centrali nucleari del nord-ovest, a Rivne. L’incontro è stato dedicato alla discussione della sicurezza delle regioni settentrionali dell’Ucraina.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dall’Associated Press, le immagini satellitari avrebbero mostrato la costruzione di un presunto campo militare in Bielorussia, che potrebbe essere utilizzato per ospitare combattenti del gruppo mercenario Wagner. Funzionari e gruppi armati bielorussi hanno suggerito l’ipotesi di una presenza di combattenti stranieri in Bielorussia, ma questo non è stato confermato ufficialmente.

La situazione in Ucraina resta estremamente tesa e la presenza di gruppi mercenari stranieri nella regione potrebbe aggravare ulteriormente il conflitto. È necessario equilibrare la situazione puntando su sforzi diplomatici internazionali ed è fondamentale che prendano slancio ed energia, per evitare un’escalation del conflitto e per garantire la pace e la stabilità nella regione.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha visitato Kiev per dimostrare il sostegno continuo di Madrid e dell’Unione Europea alla lotta dell’Ucraina contro l’invasione delle forze russe. Insieme a Sanchez, il presidente ucraino Zelensky ha espresso il desiderio che i leader della NATO, che terranno un vertice a Vilnius, estendano un invito all’Ucraina dopo la fine della guerra.

Nel frattempo, circa 40 diplomatici russi e personale dell’ambasciata nella capitale rumena Bucarest hanno lasciato il Paese a causa della crescente tensione tra Russia e Romania a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Il direttore della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti William Burns ha dichiarato che l’ammutinamento armato del leader del gruppo mercenario Wagner Prigozhin è stata una sfida per stato russo che ha mostrato l’effetto corrosivo della guerra voluta dal presidente Vladimir Putin in Ucraina.

Burns ha aggiunto che la disaffezione in Russia per la guerra in Ucraina sta creando una rara opportunità per reclutare spie, e che la CIA non lascerà passare questa occasione.

La Polonia ha rafforzato militarmente il confine con la Bielorussia

La situazione al confine tra Polonia e Bielorussia sta diventando sempre più tesa. Una portavoce della Guardia di frontiera polacca ha dichiarato che le pattuglie hanno dovuto affrontare comportamenti sempre più aggressivi negli ultimi due mesi, mentre la Polonia rafforza la sicurezza al confine a causa dell’aumento del numero di migranti.

Nel frattempo il viceministro coordinatore dei servizi speciali della Polonia Stanislaw Zaryn ha dichiarato a Reuters che il trasferimento dei mercenari del gruppo Wagner in Bielorussia rappresenta una fonte di preoccupazione per il Paese.

Secondo Zaryn è ancora una questione in analisi e si tratta di ipotesi e la domanda più gettonata è se il Gruppo Wagner si impegnerà nella destabilizzazione della Polonia e sarà anche attivo nel coordinare la rotta migratoria.

Il viceministro ha poi suggerito che i Wagner non vadano in Bielorussia per riprendersi, ma per svolgere una missione che potrebbe essere rivolta contro la Polonia, la Lituania o l’Ucraina. La situazione richiede quindi la massima attenzione e la cooperazione internazionale per prevenire qualsiasi azione destabilizzante nella regione.

Le truppe russe stanno avanzando in quattro aree della linea del fronte nell’Ucraina orientale, secondo quanto dichiarato dal vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar. La situazione è descritta come “piuttosto complicata” e ci sono “feroci combattimenti” in corso ovunque.

Maliar ha riferito però anche che il nemico sta avanzando nei settori di Avdiivka, Mariinka, Lyman e Svatove. Tuttavia, ha anche affermato che le truppe ucraine stanno avanzando con “parziale successo” sul fianco meridionale di Bakhmut, così come vicino a Berdyansk e Melitopol nell’Ucraina meridionale.

Il presidente ucraino Zelensky ha promesso di intensificare gli sforzi per riconquistare la terra occupata dalla Russia nel sud del Paese.

Zelensky si è recato a Odessa e ha riferito tramite un videomessaggio che l’Ucraina non può e non potrà mai tollerare la presente del nemico nel proprio territorio.

Zelensky ha voluto sottolineare che la Russia non detterà mai le condizioni nel Mar Nero e che la lotta interna è di dimensioni notevoli. La Crimea è stata occupata da Mosca nel 2014, in realtà è considerata ancora territorio ucraino mentre la città sul Mar d’Azov sono state invase dall’esercito russ.

Il viceministro della Difesa ucraino Ganna Maliar ha affermato che le truppe ucraine stanno avanzando con “parziale successo” sul fianco meridionale di Bakhmut a est e vicino a Berdyansk e Melitopol a sud, ma nel sud le forze ucraine hanno affrontato una forte resistenza nemica, attività minerarie remote e dispiegamento di riserve, avanzando solo gradualmente. La situazione rimane estremamente critica e richiede una forte cooperazione internazionale per stabilizzare la regione e porre fine alla guerra.

Le forze armate ucraine hanno dimostrato di essere sempre più abili nell’abbattere missili da crociera e droni russi. Secondo i funzionari ucraini, un nuovo attacco di droni a Kiev è stato neutralizzato con successo e tutti gli obiettivi nemici nello spazio aereo intorno alla città sono stati rilevati e distrutti.

Inoltre, l’aviazione ucraina ha affermato di aver abbattuto tre missili da crociera e otto droni d’attacco di fabbricazione iraniana schierati dalle forze russe durante la notte. L’aeronautica ucraina non ha fornito alcun dettaglio sugli attacchi di Kiev.

La capacità dell’Ucraina di difendersi contro gli attacchi russi è una buona notizia, ma la situazione rimane estremamente critica e richiede una forte cooperazione internazionale per stabilizzare la regione e porre fine alla guerra.