Memo Remigi invia le proprie accuse a Jessica Morlacchi dopo le accuse di molestie, definendo ciò che è accaduto un “evento increscioso”.

Dopo l’estromissione dalla trasmissione Oggi è un altro giorno, Memo Remigi ha inviato le proprie scuse a Jessica Morlacchi, dopo le accuse di molestie. Un evento che ha definito “increscioso”. Ecco le spiegazioni del cantante.

Memo Remigi chiede scusa a Jessica Morlacchi

Dopo l’accusa di molestie sessuali, Memo Remigi ha porto le proprie scuse a Jessica Morlacchi. Dopo l’episodio, il cantante è stato estromesso dal programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

L’uomo cerca, dunque, di rimediare al danno e a scusarsi con la collega dopo le critiche piovute su di lui sulla palpatina in diretta alla Morlacchi. In un messaggio pubblicato su Instagram, il cantante chiede scusa non solo alla diretta interessata, ma anche all’intero team della trasmissione.

Oltre a definirlo un “evento increscioso“, Remigi afferma che il suo è stato un gesto del tutto “innocente e scherzoso” che ha riservato a colei che definisce una “stimata collega di lavoro“.

Intanto, però, sul cantante si è scatenata una bufera mediatica e social, che ha fatto scoppiare il caso, finito anche sul bancone di Striscia la Notizia.

La cacciata dal programma Rai

L’azione commessa da Memo Remigi è stata considerata anche dai vertici della Rai. Un fatto reputato grave, tanto da prendere la decisione di estromettere il cantante dal programma Oggi è un altro giorno, con la conduzione di Serena Bortone.

Proprio quest’ultima ha dato la notizia che l’uomo è stato cacciato dal programma. Remigi, però, si difende, affermando che si è trattata di una “pacchetta portafortuna“, non di una molestia. Jessica Morlacchi, però, non ha apprezzato la sua giustificazione, né il fatto che abbia inventato “menzogne” per dare una spiegazione al suo gesto.

Per molti, sembra che Remigi non abbia compreso, però, la gravità del suo gesto, in quanto – nel post su Instagram in cui si scusa – afferma di scusarsi “se” ha offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e del pubblico da casa.

Quel “se” ha fatto storcere il naso ai telespettatori e anche al popolo del web, in quanto è come se il cantante non avesse compreso, pienamente, la risonanza che quella che per lui è stata una innocente palpatina ha avuto sia sulla diretta interessata, sia su chi ha appreso la notizia.