Meloni torna sul tema Ucraina: “La Russia ci ha riportato alle tragedie del 20esimo secolo”

Durante la conferenza Raisina Dialogue a Nuova Delhi, la premier Meloni nel suo intervento è tornata a parlare del tema Ucraina.

Secondo Meloni gli avvenimenti della scorsa settimana ci hanno riportati al Ventesimo secolo.

Con la Russia si torna alle tragedie del Ventesimo secolo

A Nuova Delhi si è tenuta la conferenza Raisina Dialogue durante la quale è intervenuta la premier Giorgia Meloni che è ritornata su uno dei temi principali dell’ultimo periodo, ovvero il tema Ucraina. Premier ha così esordito:

«Gli avvenimenti del 24 febbraio ci hanno portato indietro al 20esimo secolo: la settimana scorsa ero a Kiev e ho visto con i miei occhi la dura realtà sul campo, ho visto la forza dello spirito nazionale ucraino tra la distruzione.»

La presidente del consiglio continua affermando che non bisogna dimenticare che l’aggressione da parte della Russia è contro l’intera unità territoriale di una nazione che è sovrana, in violazione di tutti i principi fondamentali di un ordine internazionale. Il suo è un discorso che ha toccato vari punti ma si è soffermata principalmente sulla guerra tra Russia e Ucraina, citando la crisi alimentare che tutti i paesi in via di sviluppo stanno soffrendo e tutte le tensioni geopolitiche presenti nell’area Indopacifica. La premier inoltre dichiara che:

«Non possiamo restare seduti e fermi di fronte a questa provocazione al cuore della Carta dell’Onu e non possiamo consentire che la legge del più forte prevalga»

In India Meloni è stata accolta presso il palazzo presidenziale, Rashtrapati Bhawan, con tutti gli onori del caso. Proprio quest’anno ricorre il 75º anniversario da quando sono iniziate le relazioni bilaterali fra i due paesi. Meloni inoltre prima dell’inizio della conferenza stampa ha incontrato Narendra Modi. I due durante l’incontro si sono concentrati principalmente sulle cooperazioni in ambito di difesa fra i due paesi. L’accoglienza alla sua prima tappa della visita ufficiale in India, afferma Meloni, è stata splendida. Al suo arrivo, avvenuto 15 minuti dopo quanto previsto, sono entrati in scena i rappresentanti dell’esercito, della marina e dell’aviazione indiana insieme al picchetto d’onore con la banda. Poi la cerimonia ufficiale di ricevimento per la presidente del consiglio. La premier in India è accompagnata da Antonio Tajani, capo della Farnesina. Il ministro degli esteri italiani su Twitter ha scritto:

«A New Delhi per il vertice dei ministri degli Esteri del G20. Transizione energetica, trasformazione tecnologica, sicurezza alimentare ed energetica, immigrazione. L’Italia vuole essere protagonista delle sfide globali»

Meloni, dopo il bilaterale con Modi, ha dichiarato che quest’ultimo conosce bene la posizione italiana, ovvero quella a favore del sostegno dell’Ucraina. Afferma quindi di condividere con il Primo Ministro indiano l’auspicio che, in qualità di presidente del G20, l’India possa fare la sua parte per cercare di facilitare il percorso verso una cessazione di tutte le ostilità e verso una giusta pace. In seguito al bilaterale, Modi invece afferma che:

«Sin dall’inizio del conflitto ucraino l’India ha detto che la questione si può risolvere solo con dialogo e diplomazia: l’India è prontissima a contribuire a qualsiasi progetto per la pace»

Infine, in seguito all’incontro avvenuto a Nuova Delhi, Meloni si è recata al memoriale di Gandhi ed ha lasciato un bellissimo messaggio sul libro d’onore. Ha parlato di come Mahatma Gandhi parlava di Giuseppe Mazzini e di come i due patrioti con le loro azioni e con le loro opere sono riusciti ad indicare un cammino da seguire ai nostri popoli. In più parla anche dell’India e dell’Italia come due civiltà millenarie che ad oggi sono unite per difendere la democrazia e la libertà.