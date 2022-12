Meloni influenzata non sarà presente al summit di Alicante

By

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per motivi di salute non potrà essere presente alla riunione organizzata in Spagna, ad Alicante. Il vertice Med9 inizierà alle ore 13.30. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è stato delegato a rappresentare l’Italia al posto della premier.

Il vertice ospitato nel paese spagnolo vedrà discutere alcuni paesi membri dell’Unione Europea sulle tematiche inerenti il caro bollette e la questione migranti.

Giorgia Meloni assente a causa di una influenza

Secondo fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, non potrà prendere parte al vertice di Alicante in programma per la data odierna a causa di uno stato influenzale.

Al posto suo, però, per rappresentare la delegazione del governo italiano, ci sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Eu Med9 ospitato nella città sud est della Spagna, vedrà partecipare gli stati membri di Francia, Portogallo, Croazia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia, oltre che dell’Italia.

Meloni, che ha dovuto disertare a causa di una influenza, attesa nella tarda mattinata di oggi ad Alicante, avrebbe dovuto tenere anche un incontro con Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo. Per entrambi i premier doveva essere la loro prima seduta ufficiale durante il quale avrebbero trattato argomenti delicati.

Il vertice di Alicante

Meloni, la presidente del Consiglio, era attesa alle ore 13.30 di oggi per il summit Eu Med9, in Spagna, ad Alicante. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi la premier a causa di sintomi influenzali non potrà presiedere e ha delegato il vice premier Tajani.

I temi centrali di cui discuteranno alcuni dei paesi stati membri dell’Unione saranno il caro energia e la questione dei migranti, un tema che ha fatto nascere delle tensioni tra la Francia e l’Italia. Dei rapporti molto tesi, quindi, dopo la polemica nata nelle precedenti settimane sulla nave Ocean Viking.

Le dichiarazioni dell’Eliseo

In serata, dopo la conclusione della riunione che nelle prossime ore si terrà ad Alicante, arriverà una dichiarazione congiunta dei 9 paesi che prenderanno parte al vertice.

Tajani farà le veci di Meloni che all’ultimo minuto ha dovuto disdire i suoi appuntamenti spagnoli. Nel frattempo, ieri pomeriggio, durante una conferenza stampa con i giornalisti tenutasi all’Eliseo, fanno sapere che il presidente francese sia in attesa di fissare un incontro con la premier italiana.

Da Palazzo Chigi, invece, hanno dichiarato che non è arrivato nessun invito ufficiale da parte della Francia, aggiungendo che questo genere di esortazioni non sono carini per essere comunicati tramite la stampa.