Giorgia Meloni incontra il primo ministro etiope e il presidente somalo ad Addis Abeba per portare a conclusione la sua missione italiana in Etiopia e rilanciare il piano Mattei che sarà presentato durante il summit intergovernativo Italia Africa a ottobre.

Giorgia Meloni prima di partire si è recata in visita presso l’Istituto Galileo Galilei della capitale etiope, una scuola italiana grandissima che accoglie 900 studenti.

il premier Giorgia Meloni in Etiopia è riuscita a portare a termine la sua missione con grande soddisfazione e adesso si prepara a far ritorno in Italia.

Giorgia Meloni incontra il ministro di etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud

Stamattina è tornata al palazzo di Addis Abeba per incontrare il ministro di etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Prima di giungere a conclusione si è recata all’istituto Galileo Galilei dove è stata accolta con grande affetto da tutti quanti.

Sulla facciata dell’edificio è stato esposto uno striscione bianco rosso e verde con scritto Benvenuta presidente. Ad accoglierla sono arrivati tantissimi studenti e studentesse della scuola, che sventolavano delle bandierine tricolore per lei, per accogliere al meglio la delegazione italiana.

Informazioni e notizie sulla scuola Galilei

La scuola Galilei è uno degli istituti più grandi della zona che comprende scuola elementare, scuola media e superiore oltre che infanzia. La scuola è aperta ad Addis Abeba da circa 60 anni e ha educato centinaia e centinaia di studenti.

Gli iscritti sono veramente molto fortunati, studiano qualsiasi materia, sia in italiano che in aramaico, che è ovviamente la lingua del luogo. Il 90% degli studenti completa il ciclo di studi e poi si trasferisce in Italia per l’università per poi andare alla ricerca del lavoro dei sogni.

L’invito di Giorgia Meloni rivolto agli studenti: “Studiate sempre”

Giorgia Meloni rivolgendosi agli studenti del posto ha esclamato “Ciao ragazzi studiate sempre”. Il bilancio al termine della missione è stato ottimo. Ad oggi, la missione si può giudicare concreta proficua e importante perché ha permesso alla premier e agli italiani di scoprire una realtà tanto lontana quanto vicina alla nostra.

Ma non finisce qui perché ci sarà un altro step. Questo sarà a luglio e avrà a che fare con la Fao. Allora avrà luogo il meeting sulla sicurezza alimentare volto anche a contribuire alla stabilità e alla sicurezza delle Nazioni.

Il 100% dei ragazzi che escono da scuole come questa non ha problemi a trovare lavoro in tutto il mondo

Giorgia Meloni prima di lasciare Addis Abeba, ha dichiarato che il 100% dei ragazzi che escono da quella scuola, da anni riescono a trovare facilmente lavoro in tutto il mondo, per questo non si può fare altro che complimentarsi con la struttura anche a livello organizzativo.

L’istruzione e l’educazione è un regalo importantissimo, il migliore che si possa fare a queste nazioni che fanno il possibile per modernizzarsi e stabilizzarsi, arrivando al livello di tutte le altre. In questo territorio, come dichiara la nostra premier, nell’aria si respira tanta voglia di ritornare in Italia, voglia di crescita, di cambiamento. Non si può che augurare a questi ragazzi di raggiungere i loro sogni e i loro obiettivi realizzando qualsiasi progetto prima possibile nella loro vita.