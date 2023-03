Meloni, il 17 marzo, parteciperà al congresso della Cgil

Confermata la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al palco del congresso della Cgil. La data di apertura è prevista per il 15 marzo, il prossimo mercoledì. La leader di Fratelli d’Italia sarà a Rimini nella giornata di venerdì 17 marzo, esattamente tra sette giorni.

La conferma è arrivata questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dell’assise. Il sindacato di Corso Italia ha spiegato che a questo invito ci lavorava da tempo e solo oggi è arrivata la conferma definitiva.

“Il fatto che la premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare”.

Queste le parole dichiarate da Maurizio Landini, presidente della Confederazione generale italiana del lavoro, il quale si mostra onorato del fatto che la premier abbia accettato l’invito.

Grande attesa per la presidente del Consiglio

La premier sino ad ora non avevo mai preso parte al congresso del maggiore sindacato italiano, di ispirazione socialdemocratica; lo scorso maggio, quando ancora non era salita al governo, era intervenuta a quello della Cisl.

“Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ma questo sta dentro il gioco democratico”.

Queste le parole dichiarate dal segretario generale Maurizio Landini spiegando che in tutti i congressi organizzati dalla Cgil sono stati invitati tutti i presidente del consiglio in carica ricordando che solamente nel 2014 e nel 2019 decisero di non prendere parte e nel 2010, durante il governo Berlusconi, è stato mandato Gianni Letta a presenziare.

Cesare Damiano, ex parlamentare del partito democratico, ha preso di buon grado la notizia della presenza di Giorgia Meloni, importante affinché porti il punto di vista del governo sui temi sociali ed economici.