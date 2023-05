Meloni ha fatto visita a Berlusconi: “E’ di ottimo umore e lavora sui dossier”

By

Giorgia Meloni ha fatto visita all’ospedale San Raffaele di Milano a Svilio Berlusconi. La premier rassicura: “Sta bene ed è di ottimo umore”.

La visita della premier al San Raffaele, per incontrare Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni si è intrattenuta con il leader di Forza Italia per circa un’ora all’ospedale milanese. I due, secondo quanto scritto nelle scorse ore in una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso delle iniziative future del governo e si sono confrontati su diversi scenari. La nota conclude: “E’ di ottimo umore e lavora ai dossier nonostante il ricovero“.

Meloni visita di un’ora a Berlusconi al San Raffaele: “E’ in ripresa”

Palazzo Chigi in una nota ha comunicato della visita di Giorgia Meloni al San Raffaele. La premier si è recata, dopo la sua visita di Udine al raduno degli Alpini, all’ospedale milanese per un colloquio con Silvio Berlusconi. Il leder di Forza Italia infatti è ancora ricoverato, nonostante le sue condizioni continuino a migliorare. Lo rende noto la presidenza del Consiglio nella nota, dove si legge che il cavaliere è “di ottimo umore, lavora ai dossier nonostante il ricovero ed è in ripresa”.

Gli alleati hanno dunque parlato per circa un’ora, sugli scenari futuri del governo e sul lavoro da fare nei prossimi mesi. Berlusconi si trova al San Raffaele dal 5 aprile scorso, quando a causa di una polmonite – legata alla leucemia cronica – era stato ricoverato in ospedale.

Le condizioni di Silvio Berlusconi: dimissioni non ancora prevedibili

I medici intanto non danno scadenze sulle dimissioni dell’ex premier. Se nelle scorse settimane si era parlato di una forte di possibilità per Berlusconi di lasciare l’ospedale, in questo momento nonostante le condizioni in miglioramento il leader di Forza Italia rimane al San Raffaele.

Dimissioni che rumors davano in concomitanza con la kermesse di Forza Italia dello scorso 6 maggio, alla quale i più ottimisti avevano sperato di incontrare di persona il cavaliere. Berlusconi però non si è presentato, intervenendo con un video postato sui suoi canali Facebook (foto qui in basso).

Un’altra notte tranquilla, riferiscono fonti sanitarie citate dal Fatto Quotidiano. Il via vai di visite continua all’ospedale milanese, con il fratello Paolo che lo scorso sabato ha effettuato un visita di circa un’ora. Nella mattinata di oggi invece presente anche Veronica Lario, che in un recente convengo aveva risposto alle domande sull’ex marito, e quelle sue visite, affermando che a quelle domande “personali” avrebbe preferito non rispondere.