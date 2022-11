Vola nei sondaggi Giorgia Meloni, ma questa non è neanche una novità, piace alla gente, anche sui social. I suoi profili seguitissimi, ma non ancora al livello di quelli del suo alleato di governo Matteo Salvini, fanno registrare un indice di gradimento del 65,43% secondo un’analisi del sentiment realizzata da Spin Factor/Human.

La prima presidentessa del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana riesce a battere anche chi l’ha preceduta, come Giuseppe Conte, ora presidente del MoVimento 5 stelle, che si ferma un poco prima rispetto alla numero uno di Fratelli d’Italia. L’ultimo politico e leader di partito della classifica è Enrico Letta, il segretario del Pd, che riceve più commenti negativi che positivi.

Meloni è anche la politica più apprezzata sui social network

Vi ricordate la storia della Bestia e della Bestiolina? Quella, in pratica, della macchina da guerra della comunicazione sui social, rispettivamente, di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ecco, pare che gli allievi, i più piccoli quindi, abbiano superato di gran lunga il maestro. Non tanto quanto a numeri di seguaci, followers o come volete chiamarli, proprio in termini di gradimento.

Se, infatti, da una parte il numero uno della Lega e nuovo ministro delle Infrastrutture è il re indiscusso di Facebook e Instagram specialmente con 5 milioni di mi piace alla sua pagina sul social network fondato da Marc Zuckerberg nel 2004, e altri 2,2 milioni sulla piattaforma cugina, dall’altra c’è una presidentessa del Consiglio che, con quasi la metà dei seguaci su entrambi, è la leader più apprezzata in Italia.

Secondo quanto è stato rivelato da un’analisi del sentiment, ovvero il processo che serve a collocare nel giusto contesto e classificare le emozioni per tipologia e intensità, condotta da Spin Factor/Human, la presidentessa di Fratelli d’Italia non solo continua a viaggiare a percentuali altissime nei sondaggi, staccando di gran lunga oppositori e alleati, ma riceve, in media, molti più commenti positivi che negativi rispetto agli altri politici.

Con il 65,43% di risposte a favore sui social, compreso anche Twitter – in cui è seguita da 1,6 milioni di persone – la premier arriva davanti a Giuseppe Conte, suo predecessore a Palazzo Chigi e presidente del MoVimento 5 stelle, che si ferma al 62,28% e che, sui social, è seguito da 4,5 milioni di persone su Facebook, 1,7 milioni su Instagram e 1,1 milioni sulla piattaforma di Elon Musk.

Quanto a Salvini, appunto, la percentuale si ferma al 59,94%, poco di più rispetto a Matteo Renzi, il leader di Italia Viva e ora dentro il progetto del terzo polo con Carlo Calenda. L’ex sindaco di Firenze si attesta al 58,02% dei commenti positivi su pagine seguite da 3,3 milioni di utenti su Twitter, 1,1 milioni sul social fondato a Harvard e 260mila su Instagram.

A chiudere la top five, poi, c’è l’ultimo leader della maggioranza di governo, Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, che riceve appena il 42,35% dei commenti negativi sulle tre piattaforme in cui i followers vanno dall’1,1 milioni su Facebook, 525mila sul social delle foto e 252mila e rotti per quello di microblogging.

Completano, infine, il quadro l’alleato di Renzi e frontman della coalizione, nonché segretario di Azione, con il 54,11% di sentiment positivo. Calenda che, per altro, è molto attivo su Twitter, condivide con l’ultimo classificato Enrico Letta, numero uno ancora per poco del Partito democratico – che riceve più commenti negativi che positivi, fermandosi quindi solo al 48,91% – anche il ruolo di fanalino di coda dei leader politici meno seguiti.

L’ex candidato sindaco di Roma ha un bacino di utenza su Facebook che arriva a 304.526 seguaci contro gli appena 151.182 dell’ex premier pisano, su Instagram, ancora, il primo ne ha 143mila, mentre il secondo arriva a 97,9mila followers. Solo sulla piattaforma appena comprata dal fondatore di Tesla, e a sorpresa, il dem supera Calenda: Letta, infatti, ha dalla sua 739mila persone a seguirlo, mentre il senatore romano si ferma a 446.256.

Draghi fuori classifica, fino a poco tempo fa era il leader più apprezzato

Fuori dai giochi prima, almeno sui social, fuori dai giochi ora, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi non rientra tra i politici presi in esame da Spin Factor/Human che, però, fino alla fine della legislatura precedente era sicuramente uno dei più amati, sicuramente il più apprezzato. Assieme, ovviamente, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche lui molto ben voluto dagli italiani.