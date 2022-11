Meghan Markle rivela il test genetico: la stoccata al suocero Re Carlo

By

Meghan Markle non la ferma più nessuno e il test genetico cambia le carte in tavola: la rivelazione arriva dritta da Carlo III.



Non tutti lo sanno, ma di recente Meghan Markle si è sottoposta volontariamente a un test genetico. I risultati sono stati incredibili e inaspettati e hanno suscitato le attenzioni di una comunità in particolare.

Ma non è tutto, perché ora in moltissimi sostengono che il risultato del test abbia addirittura fatto zittire Carlo III, che dovrebbe reagire in qualche modo.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cos’è questo test genetico compiuto da Meghan Markle di cui la famiglia reale non sapeva l’esistenza.

Meghan Markle si è sottoposta a un test genetico

Fino a poco tempo fa nessuno sapeva che la moglie del Principe Harry, Meghan Markle, si fosse sottoposta a un vero e proprio test genetico.

La duchessa del Sussex, invece, lo ha fatto e ha scoperto qualcosa di cui non era a conoscenza. La donna, infatti, sarebbe al 43% nigeriana.

La donna lo ha comunicato nel corso di un episodio di Archetype, il podcast a cui la coppia si dedica su Spotify. Meghan ha conversato a lungo con una scrittrice e comica nigeriano-americana, chiamata Ziwe Fumudoh, alla quale ha fatto la rivelazione, ascoltata da tutti.

La scrittrice ha dichiarato che la notizia sia una cosa molto importante per la sua comunità. Di differente avviso sono, invece, molti degli ascoltatori e degli utenti del web, che credono che Meghan non abbia affatto origini nigeriane.

In primo luogo perché non sarebbero ravvisabili nei tratti somatici dei figli, e poi ancora perché in passato la Markle avrebbe affermato di avere origini maltesi.

La critica principale mossale dal web e in particolare da alcuni membri della comunità nigeriana è quella di fingere queste origini per costruirsi l’identità della donna multietnica che è riuscita a realizzarsi nonostante Buckingham Palace.

La stoccata contro Carlo III

Qualche tempo fa, durante l’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan, la coppia aveva accusato la famiglia reale di razzismo, accuse che naturalmente erano state rispedite al mittente.

Ora, l’idea di Meghan Markle, secondo alcuni, sarebbe quella di confermare le sue origini nere e di farsi spalleggiare da una comunità in particolare per lottare contro il presunto razzismo della famiglia reale, che attualmente è rappresentata da Carlo.

Ora in tantissimi si chiedono come avrà reagito il suocero della donna alla notizia. Probabilmente si sarà sentito messo all’angolo e ora dovrà agire in qualche maniera per smentire, ancora una volta, le presunte illazioni della Markle.

Nel frattempo, però, l’hashtag #43%Nigerian è diventato virale su Twitter. C’è chi accusa la duchessa di ipocrisia e di approfittare dei nigeriani per cercare visibilità e chi invece la sta appoggiando sempre di più nella sua battaglia.

E voi cosa ne pensate di questa inaspettata notizia? Credete che Meghan Markle abbia davvero origini nigeriane o che abbia detto una bugia per farsi notare? Fateci sapere quali sono le vostre impressioni.