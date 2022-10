Meghan Markle mamma spietata, se il piccolo Archie non lo fa è la fine

Meghan Markle mamma davvero spietata: ecco cosa avrebbe rivelato la Duchessa in un’intervista rilasciata a The Cut.

La Famiglia Reale britannica fa parlare tantissimo di sé, in particolare Meghan Markle, la moglie di Harry. In occasione di un’intervista a The Cut, l’ex attrice americana, che ha rivelato come sta impartendo l’educazione al primo figlio Archie Harrison di 3 anni. La duchessa del Sussex ha rivelato un rituale particolare, che ci fa dedurre come sia una madre davvero spietata. Scopriamo di cosa si tratta.

All’indomani dei funerali della Regina Elisabetta, Meghan e Harry hanno fatto ritorno in California per riabbracciare i figli. I duchi del Sussex hanno dichiarato più volte alla stampa di essere molto gelosi della privacy dei due figli. Per questo il nipote della Regina e l’attrice americana hanno deciso di andare a vivere lontano da Kensington Palace e di preferire una vita lontana delle regole reali imposte dal Palazzo. In una recente intervista la Duchessa del Sussex avrebbe rivelato:

“Se [Archie] si dimentica di dire per favore o grazie, gli ricordo le buone maniere”.

Si tratta di un particolare sull’educazione impartita da mamma Meghan nei confronti del primogenito.

I buoni insegnamenti della Duchessa Meghan Markle al primogenito

La Duchessa del Sussex avrebbe insegnato al primogenito Archie di regalare un kit con cracker, acqua e barrette di muesli da regalare a chi si trova in difficoltà economica e non può acquistare il cibo.

Inoltre, sempre nell’intervista a The Cut, la Duchessa del Sussex avrebbe rivelato che è davvero importante per lei e per Harry fare crescere Archie come gli altri bambini. Per Meghan è molto importante che il primo figlio venga accompagnato a scuola dai genitori e che lo stesso bambino partecipi alle feste di compleanno con gli amichetti.

Inoltre, il piccolo è iscritto ad una scuola materna dove si apprendono i principi di rispetto per l’ambiente, di educazione emotiva e di gentilezza. È stato pubblicato anche uno scatto fotografico in cui il primogenito di Meghan è vicino al pollaio costruito nella residenza californiana.

L’obiettivo è quello di consentire al piccolo di vivere a stretto contatto con gli animali e con l’ambiente. Come si può ben comprendere mamma Meghan è molto rigida ed attenta alla buona educazione ed alle buone maniere dei figli, in particolare del primogenito.