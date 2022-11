Meghan Markle, l’ultima umiliazione al suocero Carlo: mai nessuno si è permesso

Meghan Markle umilia così il suocero Carlo. Nessuno prima di lei aveva mai fatto una cosa del genere. Che cosa ha combinato questa volta la polemica duchessa del Sussex?

Continua a far parlare di sé la moglie del principe Harry. Avete visto l’ultima che ha combinato? Un vero e proprio sgambetto nei confronti del nuovo sovrano di Inghilterra.

Meghan Markle al centro delle polemiche

Dal 2018, Meghan Markle ha cambiato completamente la sua vita. Lei, che prima era una delle star più amate del panorama cinematografico Hollywoodiano, si è ritrovata catapultata in una realtà diversa e distante anni luce dalla sua.

Nel giro di poco tempo, dopo un fidanzamento piuttosto breve, l’ex star di Suits è diventata una reale britannica. A seguito del matrimonio con il principe Harry è entrata a far parte della casa reale inglese.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele: la presenza nella rigida monarchia inglese di una donna americana, divorziata e che si è fatta conoscere al mondo per la recitazione, rappresentava e rappresenta ancora tutt’oggi, indubbiamente, un elemento di frattura e di rottura rispetto alla tradizione a cui la famiglia reale britannica è abituata.

Nella casa reale inglese poco è durata, infatti. Meghan Markle, con il supporto del marito, ha deciso nel 2020 di trasferirsi in America allontanandosi dai doveri di duchessa (il titolo lo detiene ancora in quanto omaggio della Regina Elisabetta il giorno delle nozze).

Meghan non è stata mai particolarmente apprezzata dalla Royal Family, almeno questo è quello che si dice a corte. Il suo comportamento più volte ha fatto storcere il naso ai tradizionalisti reali inglesi.

L’ultimo sgarbo fatto poi al suocero Carlo, non migliora sicuramente la sua posizione nella casa reale. Che cosa ha combinato questa volta l’ex attrice americana?

Lo sgarbo della duchessa al Re Carlo fa parlare il mondo

Meghan Markle umilia così suo suocero, il nuovo sovrano d’Inghilterra Carlo III. Che cosa ha fatto la moglie del principe Harry che in questi giorni sta attirando l’attenzione dei mass media internazionali? Contro ogni previsione, si è recata a votare.

L’otto novembre, negli Stati Uniti d’America si sono tenute le midterm elections. Meghan Markle ha voluto dare il suo contributo da brava cittadina. Ed eccola che appare in una foto che ha fatto il giro del web e del mondo.

Nello scatto in questione si vede la duchessa del Sussex, in abiti casual, con i capelli sciolti, un cappellino e un maglioncino, mentre indossa con orgoglio la spilla I voted. Lo scatto è stato pubblicato da lei stessa anche sul sito di Archewell, la fondazione della quale è presidente. Ma non è tutto.

La ex attrice americana ha voluto dare ai lettori anche alcuni dutes, raccomandazioni, da seguire al momento delle votazioni, come controllare il luogo e l’orario del seggio elettorale, su come compilare la scheda elettorale e addirittura su come vestirsi dato che le file potrebbero essere lunghe.

Insomma, una cittadina esemplare, la moglie del principe Harry. Perché, vi starete dunque chiedendo, il fatto che Meghan Markle sia andata a votare rappresenta un’umiliazione e uno sgambetto nei confronti del Re Carlo? Per una semplice ragione: i reale inglesi non votano. Il suo stesso marito, Harry, non ha mai votato in vita sua.

Se è vero che i membri della casa reale inglese, salvo i sovrani in carica, hanno il diritto di voto e possono addirittura entrare a far parte del Governo, a partire dalla seconda Guerra mondiale hanno deciso di non presentarsi alle votazioni per evitare di generare astio e malcontento popolare.

Sappiamo infatti che la monarchia inglese deve collaborare strettamente con il Governo per cui, evitare di manifestare le proprie preferenze per i vari partiti come quello Conservatore o laburista si è da sempre rivelata la scelta migliore.

La Markle però è una cittadina americana e può esercitare il suo diritto tranquillamente. Se nel 2020, nel pieno della megexit, aveva rinunciato alle votazioni presidenziali, quest’anno invece ha deciso di presentarsi alle urne.