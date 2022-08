Meghan Markle, l’ultima mossa fa tremare la Regina: neanche Diana ha mai fatto qualcosa di simile

La mossa di Meghan Markle sta per far tremare la Regina e il Palazzo Reale. Un evento che avrà un effetto domino da non sottovalutare, considerando che neanche Lady Diana abbia mai osato così tanto.

Meghan Markle al centro della scena, tassello dopo tassello pronta a mettere in difficoltà la Regina Elisabetta e i Reali inglesi. Dopo l’intervista con la celebre conduttrice Oprah Winfrey è il momento di un altro passo in avanti e di verità che divideranno gli inglesi.

Meghan Markle, un futuro contro i Reali?

Meghan Markle, attrice americana oggi moglie del Principe Harry di Inghilterra, non ha mai smesso di far parlare di sé. Inizialmente per la sua relazione con il Principe Inglese e per il fatto che non fosse di famiglia reale, poi per il suo rapporto con la cognata Kate sino al trasferimento in America e una “rottura” con i reali inglesi.

Che sia guerra o meno, ci troviamo davanti ad una famiglia moderna che segue le regole reali e che non si può permettere di fare alcuni passi in avanti. Harry e Meghan hanno rivoluzionato tutto e messo l’accento su vicende che non sarebbero dovute mai emergere.

Dall’intervista rilasciata a Oprah, il mondo dei Reali inglesi ha iniziato in qualche modo a tremare e il mondo ha scoperto alcune verità sconcertanti. Oggi la moglie di Harry presenta un altro tassello: che sia lo scacco matto definitivo?

La mossa di Meghan fa tremare la Regina

Sappiamo bene che Meghan continua la sua vita di tutti i giorni e dopo l’intervista con Oprah, che ha fatto il giro del mondo, ora è il momento di Archetypes, il primo episodio del podcast della Markle intitolato The Misconception of Ambition disponibile su Spotify.

In pochissime ore il suo podcast ha fatto parlare, dividendo gli utenti tra chi apprezza il suo lavoro e chi invece lo critica. Questo secondo gruppo di persone ha messo l’accento sul fatto che la Duchessa sembra non far altro che parlare di Reali e non abbia altri argomenti.

I Reali stessi tremano, perché temono di cosa Meghan possa raccontare nei prossimi episodi del podcast.

Omid Scobie – autore reale – ha evidenziato la non poca preoccupazione rivelando che tutti gli assistenti erano in forte agitazione, tanto da non riuscire più a lavorare dopo la premiere in onda martedì. Il primo episodio, di una lunga serie di 12 settimane, è stato condotto da Meghan in compagnia dell’amica di sempre Serena Williams.

Secondo i media inglesi, la famiglia Reale era stata avvertita della messa in rete del podcast in quanto mossa che potrebbe mettere a nudo non pochi aspetti dei Windsor. Tutto questo, inoltre, per loro potrebbe essere molto più dannoso della famosa intervista con la Winfrey rilasciata con il marito Harry, dove la Duchessa ha raccontato non pochi avvenimenti sulla vita a Buckingham Palace.

Ovviamente, il primo episodio del podcast si trova al primo posto della classifica di Spotify e le reazioni sono state diverse, alcune in positivo e altre in negativo.

Il podcast di Meghan Markle: argomenti e particolarità

Il nuovo lavoro di Meghan metterà sul tavolo moltissimi argomenti, concentrandosi sugli stereotipi femminili. In questa prima puntata, con Serena Williams come ospite, ha voluto parlare dell’ambizione femminile e di come questa possa essere valutata da occhi esterni.

Quando la Duchessa ha lasciato la Famiglia Reale si è trasformata completamente, mettendo in pratica tutti i suoi sogni e le sue ambizioni. Non solo, durante questa puntata ha raccontato di come lei e il piccolo Archie siano sfuggiti all’incendio avvenuta nella camera da letto durante il tour in Sud Africa nel 2019.

Per ora nulla di così compromettente e segreto, ma i prossimi episodi sono molto attesi e tutti si aspettano qualcosa di curioso e mai rivelato. Non ci resta che aspettare!