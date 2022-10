Meghan Markle, la mamma è bellissima: guardate coi vostri occhi | FOTO

Meghan Markle, l’attuale duchessa del Sussex, ha una mamma dalla bellezza straordinaria. Altro che Camilla! Fine ed elegante, sembra essere proprio lei una reale perfetta.

Avete mai visto la suocera del principe Harry? La mamma della sua adorabile consorte è una donna dal fascino indiscusso. Ve la mostriamo e vi diamo tutte le informazioni sul suo conto.

Meghan Markle, la duchessa dei cuori

Sono ormai passati diversi anni da quando Meghan Markle è entrata a gamba tesa nella casa reale inglese. Il suo matrimonio con il principe Harry ha cambiato per sempre la sua vita.

Lei, che prima dell’incontro magico con uno dei rampolli più ricchi e famosi del mondo non se la passava certo male, dato che era una delle attrici più conosciute e pagate dello Star system hollywoodiano, si ritrova ora a condurre però un’esistenza completamente nuova.

Essere la nuora dei sovrani di Inghilterra ma anche la cognata di una delle donne più amate del mondo, Kate Middleton, non deve essere semplice per Meghan che a fatica sta conquistando popolarità tra i sudditi inglesi e nella casa reale.

Donna riservata, tenta di mantenere tutto privato senza però riuscirci dato che è costantemente sotto gli occhi di tutti e sotto i riflettori dei paparazzi. Ha un rapporto speciale con poche persone della sua famiglia di origine e tra queste c’è la sua mamma.

L’avete mai vista? La suocera del principe Harry è una donna dalla bellezza davvero straordinaria e dal fascino indiscusso. Altro che Camilla, proprio lei sembra essere una reale a tutti gli effetti.

Chi è la mamma della duchessa del Sussex

Meghan Markle ha una mamma bellissima che oggi vi presentiamo: il suo nome è Doria Ragland. Sessantasei anni, stazionata in California, la bella signora vive a Park Windsor Hills, uno dei quartieri più inn e conosciuti di Los Angeles.

Nonna fortunata, la sua casa dista poco dall’abitazione a Montecito dove Harry e sua figlia Meghan vivono e crescono i loro due nipotini, Archie e Lilibet. Nata nel 1956 nell’Ohio, più precisamente a Cleveland, era una infermiera con una grande passione per il make-up.

Per un lungo periodo ha lavorato come truccatrice in una soap opera di grande successo, General Hospital e proprio sul set della famosa serie ha incontrato Thomas Markle, allora direttore delle luci, che perse la testa per lei. Dopo pochi mesi di frequentazione, i due si sposarono. Correva l’anno 1979.

Possiamo tutti immaginare che Doria non ha avuto un matrimonio reale ma anche le sue nozze non sono state per nulla male. I genitori dell’attuale duchessa del Sussex si sono sposati a Sunset Boulevard, in un tempio indiano, con una cerimonia molto intima. Dopo le nozze, ma soprattutto dopo essere diventata mamma, la vita di Doria cambia completamente.

Quando la Markle aveva da poco compiuto i sei anni, la Ragland decide di lasciare il marito oltre che il lavoro. Per diversi anni ha fatto tutt’altro, occupandosi di anziani e insegnando yoga a donne facoltose. Per andare avanti ha svolto diversi mestieri garantendo così a Meghan di vivere tranquillamente e di frequentare scuole importanti per la sua formazione.

Nel 2002 arriva però per lei un momento drammatico. Mentre Meghan era sulla bocca di tutti per la sua carriera, perché finalmente stava brillando, la madre va in bancarotta. La ragione? Fallisce il negozio che qualche anno prima aveva acquistato, Distant Treasures, a causa dei debiti che non è riuscita a saldare.

Oggi la situazione sembra essere tranquilla. Doria ha risolto buona parte dei suoi problemi ed è serena accanto a Meghan Markle, la sua figlia prediletta. Le due hanno un rapporto splendido, sono simili non solo caratterialmente ma anche fisicamente. Doria è una donna davvero affascinante, con un viso angelico e un sorriso buono. I suoi occhi esprimono tanta dolcezza.