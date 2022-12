Meghan Markle incontenibile, salta fuori il patto segreto con Camilla Parker

Meghan Markle pare essersi infuriata per via di un patto segreto stretto dalla Regina consorte Camilla. Ecco di cosa si tratta.

Una delle donne più chiacchierate del pianeta, specie negli ultimi tempi, è la duchessa di Sussex, Meghan Markle, moglie del duca di Sussex e principe del Regno Unito, Henry, meglio conosciuto come il principe Harry.

La donna, prima di entrare a far parte della Royal Family è stata una famosa attrice avendo il successo per la sua interpretazione nella serie tv Suits e successivamente la sua notorietà è cresciuta con il matrimonio con Harry.

Meghan Markle: il patto con Camilla che l’avrebbe fatta infuriare

Nel 2022, la cantante serba, Konstrakta, ha portato sul palco dell’Eurovision Song Contest un brano intitolato In Corpore Sano dove cita la donna, chiedendosi come fa ad avere un aspetto così elegante e sano.

In questi mesi tutti quanti hanno parlato della Markle a seguito della sua presenza a Londra per via dei funerali della Regina Elisabetta II scomparsa lo scorso 8 settembre nel Castello di Balmoral.

Sebbene la Markle ha spesso parlato dei problemi avuti con la famiglia reale d’Inghilterra ha sempre speso delle belle parole per la Regina Elisabetta II con cui ha avuto un bellissimo rapporto.

A corte, però tutti quanti stanno tremando per via di Harry che il prossimo 10 gennaio pubblicherà su scala mondiale il suo primo libro autobiografico intitolato Spare, dove rivelerà dei segreti sulla sua famiglia.

Non si sa ancora quanto Harry si spingerà oltre ma questo potrebbe mettere lui e sua moglie in serio pericolo in quanto potrebbero essere banditi dal Regno qualora svelasse segreti inconfessabili.

Re Carlo III, nonostante tutto, pare voler fare in modo che suo figlio Harry si riavvicinasse alla sua famiglia e ha deciso di invitare ufficialmente lui e Meghan alla cerimonia di incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio 2023, giorno del compleanno del primogenito della coppia, Archie.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, pare che Meghan sia molto furiosa nei confronti di sua cognata Kate Middleton per via di un passo falso che la principessa avrebbe fatto e che avrebbe sancito così una pace definitiva.

La delusione della duchessa di Sussex

La Markle, dopo aver rilasciato la famosa intervista scandalo da Oprah Winfrey, ha deciso negli ultimi anni di pubblicare dei podcast intitolati Archetypes dove ha invitato vari ospiti nelle sue 12 puntate.

Tra questi, doveva esserci anche Kate Middleton, ma la donna, impegnata in altre attività come quella della salvaguardia dell’ambiente, pare aver deciso di rifiutare l’offerta e di non presenziare all’interno del programma.

Questo, avrebbe fatto infuriare Meghan che si è sentita snobbata da sua cognata ma pare che dietro questa decisione ci sarebbe un’altra persona ossia Camilla, attuale Regina consorte del Regno Unito.

Secondo alcuni tabloid inglesi, Harry e Meghan hanno come obiettivo quello di mettere in cattiva luce Camilla e questa sembra fare di tutto per far si che la coppia non riesca nel suo obiettivo.

Per questo motivo, in molti attendono di leggere il libro di Harry per capire se ci saranno parole contro l’attuale moglie di suo padre, Re Carlo III e se le sue parole potrebbero complicare il rapporto con la sua famiglia.