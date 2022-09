Meghan Markle, fuori da casa reale: rovinata dal suocero Re Carlo

Meghan Markle ha subito un’esclusione da parte della famiglia reale. Ecco cosa è accaduto alla duchessa di Sussex in questi ultimi giorni.

La famiglia reale inglese negli ultimi giorni ha nuovamente avuto un’attenzione mediatica per via della morte della Regina Elisabetta II avvenuta dopo 70 anni di Regno il cui giubileo è stato festeggiato nei mesi scorsi.

Durante la cerimonia del corteo del feretro della Sovrana e il suo funerale avvenuto il 19 settembre, erano presenti tutti i suoi famigliari e gli occhi dei tabloid di tutto il mondo erano puntati su Harry e Meghan.

Meghan Markle e la dura decisione di Re Carlo III

Il motivo è dato dal fatto che la coppia non sembra essere ben vista da alcuni membri della famiglia reale, in particolar modo dall’attuale Re Carlo III e dal futuro erede al trono il principe di Galles, William.

Le cause che hanno scatenato i problemi in famiglia spesso vengono attribuiti al matrimonio del principe con l’attrice Meghan Markle avvenuto nel 2018 e dal quale ha avuto due figli Archie e Lilibet.

Uno dei motivi della rottura sarebbe stata l’intervista che Meghan e Harry hanno rilasciato qualche anno fa ad Oprah Winfrey nel quale hanno dichiarato che tra loro e i parenti del principe ci sono stati alcuni problemi.

In particolar modo si è parlato di una forma di razzismo avuto da alcuni membri della famiglia reale nei confronti del colore della pelle di Meghan e del suo primo figlio Archie e questa affermazione insieme ad altre ha contribuito a rovinare il rapporto di Harry con alcuni suoi famigliari.

In tutto questo però, Meghan ha sempre ammesso che la Regina Elisabetta II è sempre stata carina nei suoi confronti, forse per il fatto che ha sempre trovato suo nipote Harry divertente nonostante alcuni scandali dati in età giovanile.

Ma l’ex attrice ha sempre avuto rispetto nei confronti della Sovrana che pare essere stata l’unica a non crearle problemi, anzi, la prima volta che Meghan ha incontrato la Regina non si è inchinata a lei pensando che in ambito famigliare non dovesse farlo.

Questo è stato un gesto molto criticato ma la Regina sembra averla perdonata e proprio per questo motivo appena giunto vicino al feretro della Sovrana, Meghan ha fatto un riverenza molto profondo in segno di rispetto nei confronti della Monarca defunta.

Ma nonostante questo, Meghan sembra non essere stata accettata quando i famigliari hanno raggiunto il Castello di Balmoral per via del fatto che i medici avevano comunicato che la Regina era in condizioni critiche.

Mentre Carlo e William sono arrivati su un jet privato, Harry ha fatto ritardo e si è presentato solo quando sua nonna era passata a miglior vita. La causa di questo ritardo sembra essere stato un litigio al telefono con suo padre.

La verità sul rifiuto del Re

Re Carlo, infatti, sembra aver rifiutato la proposta di Harry di portare anche sua moglie presso Balmoral ma il nuovo Sovrano gliel’avrebbe vietato in quanto non appropriato al momento e questo avrebbe fatto infuriare molto il principe.

Inoltre, dopo la morte della regina pare che Harry non sia stato invitato a cenare con Carlo, Camilla e William e secondo i giornali inglesi questo sarebbe stato un dispetto del nuovo Re nei suoi confronti.

Ma in realtà, pare che le disposizioni di Re Carlo III siano state eseguite secondo il protocollo. Infatti questo prevede che solo i diretti eredi fossero presenti al capezzale della donna con le loro mogli e che tutti gli altri parenti dovessero aspettare.

Per questo motivo, neanche Kate si sarebbe presentata in quelle ore ma infatti ha raggiunto il feretro solo successivamente quando è stata vista assieme a Meghan dove ha salutato i sudditi che avevano reso omaggio alla Regina.

Pertanto, nonostante Re Carlo III sembra voler levare il titolo di Altezza Reale ai figli di Harry e Meghan per snellire la famiglia reale, la sua decisione iniziale era stata fatta per via delle rigide regole del protocollo.