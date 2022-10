Meghan Markle e Re Carlo, il triste retroscena in chiesa: cosa gli ha fatto al matrimonio

Re Carlo è ormai salito al trono ma non si placano i rumors che lo vogliono ancora contro sua nuora Meghan. Vediamo cosa successe il giorno delle nozze di suo figlio.

William e sua moglie Meghan non sono ben visti nemmeno da Re Carlo che non è tornato sui passi della madre riammettendo il figlio a corte.

Il regno di Re Carlo

Dopo aver festeggiato un mese di regno, Re Carlo ha annunciato che la sua incoronazione avverrà il 6 maggio 2023, otto mesi dopo la morte della Regina Elisabetta, che ha gettato in lacrime l’intero regno.

I sudditi, infatti, pur aspettandosi la morte di una sovrana così anziana, vedevano in lei una continuità, nel mondo che cambia, che nessun altro sovrano, per ora, sarà in grado di incarnare. Inoltre, passati i settanta anni, si credeva che Re Carlo avesse scelto di abdicare in favore di suo figlio William. Ma non è stato così.

Riguardo l’altro figlio, invece, Re Carlo III sembra aver mantenuto la linea di condotta scelta da sua madre. Anzi, si vocifera che Harry e Meghan, con i loro figli, potrebbero essere addirittura esclusi e non invitati alla giornata dedicata all’incoronazione. Non si placano, di conseguenza, nemmeno i rumors che vogliono nuora e suocero in conflitto. Di recente, infatti, è emerso anche un dettaglio relativo alle nozze di Meghan. Vediamo di cosa si tratta.

Matrimonio di Harry e Meghan: il retroscena mai svelato

Harry e Meghan sono convolati a nozze nel 2014 a Windsor, nella cappella di San Giorgio. Fu una giornata seguita in diretta televisiva da mezzo mondo, caratterizzata da sfarzo e bellezza. Eppure, durante la cerimonia, ci furono delle tensioni.

Tra queste tensioni, la più importante fu tra Re Carlo e Thomas Markle. Infatti, Meghan scelse sua madre e poi Re Carlo per essere accompagnata all’altare. Ai tempi, si disse che era stata Meghan a non volere il padre al suo fianco nel giorno più importante della sua vita. Il Mirror, invece, riportò che fu Thomas a non volersi presentare alle nozze.

Così, Re Carlo si offrì di accompagnare la futura nuora lungo la navata. Tutti si ricordano le immagini ma la decisione non fu così semplice.

L’autore Robert Hardman che ha scritto Queen of Our Times, ha riportato come andarono realmente le cose. Una volta che Re Carlo si offrì come accompagnatore, Meghan accettò ma volle subito mettere in chiaro alcune cose, mettendo subito in luce quale fosse il suo carattere. Meghan, stando a quanto riportato dall’autore, infatti, disse se si potevano incontrare a metà strada. L’autore ha, poi, aggiunto:

“Ecco un indicatore del fatto che questa non era una sposa timida, ma una donna sicura di sé e indipendente, determinata a fare un grande ingresso da sola”.

Una decisione simbolica la sua, per far capire che era arrivata alle nozze con Harry da sola, senza alcuna costrizione. Del resto, il suo carattere deciso si è visto anche ora: il principe Harry ha scelto lei piuttosto che la sua famiglia d’origine.