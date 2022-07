By

Alcuni movimenti strani dei duchi di Sussex, Meghan e Harry, hanno insospettito l’opinione pubblica: avvistati a casa di Oprah Winfrey, arriverà un sequel dell’intervista choc?

Il Principe Harry e Meghan Markle sono spesso sulla bocca dell’opinione pubblica, soprattutto di quella inglese ovviamente.

Da quando si sono scissi dalla Royal Family, dopo aver deciso di abbandonare i doveri reali, la coppia è sempre molto chiacchierata. In questi giorni in particolare sono stati ospiti a casa di Oprah Winfrey, la famosa showgirl americana che lo scorso anno ha mandato in onda un’intervista choc alla coppia. Cosa staranno architettando insieme?

Meghan e Harry da Oprah: arriverà una nuova intervista?

Una notizia sconvolge l’opinione pubblica inglese in questi giorni: Meghan e il Principe Harry sono stati avvistati mentre si recavano a casa di Oprah Winfrey, nella sua proprieta di Montecito, in California.

È successo lo scorso sabato pomeriggio, mentre la coppia è stata fotografata proprio mentre era in direzione di casa Winfrey. Tutti sappiamo bene che lo scorso marzo, l’ex coppia reale ha sconvolto tutti rilasciando un’intervista choc alla celebre conduttrice, un momento che non è stato benvisto dalla Famiglia Reale.

Come ha spiegato una fonte al tabloid Daily Mail, il duca e la duchessa del Sussex hanno trascorso circa un’ora nella villa da 100 milioni di dollari di Oprah, dove sono arrivati a bordo di una Range Rover nera.

È vero che Meghan e Harry sono molto amici della showgirl statunitense, che da decenni è una dei volti più celebri soprattutto per le brillanti interviste condotte, però subito si pensa a un nuovo progetto insieme.

La nuova intervista, tra l’altro, arriverebbe in un momento in cui i rapporti tra la Royal Family e i Duchi del Sussex sono sempre più incrinati. Dopo il Giubileo della Regina Elisabetta II, in cui sono stati proprio snobbati, Meghan e Harry avranno molto da dire sulla famiglia reale britannica.

L’intervista choc che ha fatto rivoltare l’opinione pubblica inglese

Lo scorso marzo, in diretta mondiale, è andata in onda l’intervista fatta da Oprah Winfrey a Meghan e Harry, che è durata ben 90 minuti.

L’intervista bomba dell’ex conduttrice di talk show ha fatto notizia, soprattutto per via delle parole di Meghan. Tra le tante cose, l’ex attrice ha affermato che i membri della famiglia reale avevano “preoccupazioni” su quale sarebbe stato il colore della pelle del figlio Archie, che oggi ha 3 anni.

Meghan, inoltre, ha anche rivelato di aver avuto pensieri suicidi dopo essersi sposata con Harry, nel maggio 2018, e di non aver ricevuto alcun aiuto da Buckingham Palace. Parole forti, che in molti hanno criticato e che hanno completamente scioccato la Famiglia Reale.

Da allora, i rapporti tra il Principe e la sua famiglia sono sempre più freddi, soprattutto con il fratello William, che a quanto pare non ha per niente approvato la scelta del fratellino.

Inoltre, sappiamo che durante il Giubileo di Platino, la Regina non ha voluto farsi fotografare con la bis nipote Lilibet, secondogenita di Harry che porta il suo nome.

La situazione è critica, ma chissà forse Meghan e Harry avranno ancora di cui parlare in diretta con Oprah. Sarà vero?