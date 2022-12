“Me l’ha confessato prima di morire”, Raffaella Carrà: Malgioglio svela un inedito retroscena

Il paroliere Malgioglio svela un retroscena sconosciuto e segreto confessato dall’amatissima Raffaella Carrà, prima di morire.

Un paroliere di eccezione Cristiano Malgioglio che nella sua vita ha conosciuto ogni tipo di personalità. Raffaella Carrà era una sua grande amica, con la quale ha condiviso non solo momenti unici di spettacolo ma anche di grande amicizia. Il mondo piange per Raffaella, la sua morte ha lasciato un vuoto immenso ed è proprio il grande paroliere a ricordarla, svelando un inedito retroscena appreso dalla Carrà poco prima che lasciasse questo mondo. Sono parole inedite che lasciano sicuramente il segno.

Il legame tra Raffaella e Cristiano

È passato già un anno senza la bravissima Raffaella Carrà, la professionista che resterà per sempre nel cuore di tutti quanti i suoi ammiratori. Malgioglio era molto legato alla sua amica e ha voluto svelare un inedito retroscena, con parole che gli sono state dette prima della morte.

Il paroliere e la conduttrice si sono conosciuti da giovani e lei ha sempre creduto in lui: un incontro di anime che non è durato solo il tempo di una intervista, ma è andato avanti negli anni. Cristiano non si è mai soltanto definito un amico della bravissima Carrà, ma anche uno dei suoi fan numero uno.

Quando Raffaella ha purtroppo lasciato questo mondo, Cristiano ha voluto dedicarle un affettuoso messaggio su Instagram che è stato poi condiviso da tutto il web. Parole di getto sentite e calorose, per un amore – il loro – senza spazio e senza tempo.

La confessione di Malgioglio: cosa ha svelato la Carrà prima di morire

Cristiano Malgioglio ricorda sempre con molto affetto la sua amica e si è voluto lasciare andare in una confessione, condividendo con il suo pubblico qualcosa di personale e inedito in merito al rapporto con Raffaella.

Come accennato, i due professionisti sono sempre stati molto legati e il cantante è un vero ammiratore della donna. I due si divertivano e poco prima della morte ci sono state parole importanti che resteranno sicuramente indelebili nel tempo.

Raffaella Carrà ha detto al suo amico Cristiano:

“Prima che se ne andasse mi aveva salutato dicendomi che quando arrivavo io la televisione cambiava colore”

Una confessione che il grande paroliere ha voluto svelare tra le lacrime: per lui Raffaella è sempre stata una grande ispirazione e queste parole lo hanno reso molto felice.

Ha poi ricordato delle loro collaborazioni professionali del passato e di quell’amicizia nata pian piano. Ogni scelta professionale di Malgioglio, dopo la morte della Carrà, viene in qualche modo dedicata a lei per rendere omaggio a questa genialità che verrà ricordata per sempre. Tutti quanti si uniscono al pensiero di Cristiano, ovvero che non ci sarà mai nessuna donna capace di presentare – cantare – ballare e interagire come solo lei sapeva fare.