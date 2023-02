Mbappé fa sognare i tifosi rossoneri: “Futuro in Italia? Solo al Milan”

Dichiarazione d’amore di Mbappé, direttamente dai Fifa The Best Awards. La stella del Psg risponde sul suo futuro: “Se vengo in Italia solo al Milan”.

Kylian Mbappé fa sognare i tifosi milanisti, con le sue dichiarazioni dopo la premiazione al Fifa Best Awards. “Se vengo in Italia, solo al Milan” ha risposto a un giornalista il campione francese.

Mbappé ai Fifa Best Awards: “Futuro in Italia? Solo al Milan”

“Si je viens c’est que le Milan” è la brevissima ma potentissima frase, in risposta a un giornalista, che ha fatto sognare i tifosi del Milan. Kylian Mbappé nella serata di ieri è stato presente a Parigi ai Fifa Best Awards, inserito nella Top XI del 2022, il vicecampione del mondo ha risposto di sfuggita a una domanda sul suo futuro. “Se vengo in Italia a giocare, solo al Milan”.

Mbappé: “Si je viens c’est que le Milan” Comment ne pas aimer ce roi ? pic.twitter.com/fBb2udQPTx — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) February 28, 2023

Una risposta suggestiva, che ha fatto sicuramente molto piacere ai supporter rossoneri – e magari anche al club – che denota un appeal ancora vivo di una squadra in rinascita e che nel recente passato è stata il sogno di tanti campioni. La fede rossonera del numero 7 del Psg non è certo un segreto, in più occasioni ha raccontato di essere milanista fin da bambino.

Famosa la sua foto con la maglia del Milan – stagione 2010-2011 – da bambino. E le manifestazioni di stima nei confronti dei rossoneri sono arrivate in diverse occasioni. Certo, mai un’esplosione così eclatante come quella di ieri sera, quando Mbappè – sorridendo e rispondendo certamente anche con un pizzico di provocazione – ha risposto al giornalista di sfuggita.

La reazione dei tifosi sui social

E i tifosi sui social si sono già scatenati, sapendo che sognare non costa nulla. Un trasferimento di quello che – a detta praticamente di tutti – ad oggi è il calciatore più forte in attività considerando età e margini di crescita, in Italia è praticamente utopia infatti. “Il suo ingaggio è pari a quello di tutta la nostra rosa, direi non proprio alla portata“, commenta un utente su Facebook. “Con la proprietà che abbiamo è più facile che venga in qualità di presidente tra 15-20 anni” si ironizza ancora su Twitter.

Il campione ha appena rinnovato con i parigini fino al 2025, per un triennale (2+1) da 216 milioni, dunque 72 milioni di euro a stagione.

Una cifra che andrebbe a coprire praticamente l’intera rosa del Milan. Ma chissà che il fascino del diavolo non porti, magari a fine carriera, magari con uno sforzo economico importante ma non folle, veramente un giorno il numero 10 della nazionale francese sulla sponda rossonera di Milano. Del resto nello sport sognare non costa nulla.