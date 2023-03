Un grave incidente è avvenuto, questa notte, alla periferia di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Un’auto che non si ferma al posto di blocco della Polizia e, nella fuga, va a schiantarsi.

Il bilancio è gravissimo: un giovane di 20 anni muore ed altri restano feriti. Cerchiamo di capire insieme la dinamica esatta di ciò che è accaduto.

Mazara del Vallo, non si fermano all’alt

Un’auto con a bordo tre giovani che non si ferma all’Alt della Polizia per un controllo. La fuga e l’andare a schiantarsi, del mezzo stesso contro un muro. Questa la tragica dinamica dell’incidente mortale che è avvenuto, nella notte di ieri, alla periferia di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Stando ad una primissima ricostruzione, fra Via Salemi e Via della pace, c’è un posto di blocco della Polizia. L’auto, con a bordo alcuni giovani, dovrebbe fermarsi all’Alt impartito dal poliziotto. Ma non lo fa, sorpassa la vettura delle Forze dell’Ordine ma, nel suo fuggire, va a schiantarsi contro un muro, accartocciandosi.

La scena che i soccorritori si trovano davanti è assurda: un’auto capovolta su di un lato, è necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter estrarre i corpi dall’abitacolo, ormai completamente accartocciato. Dei giovani, uno di 20 anni è deceduto sul colpo, mentre gli altri sono rimasti feriti e trasportati, con urgenza, all’ospedale di Mazara.

Un impatto violento contro il muro che non ha lasciato scampo ai tre giovani di cui uno, come dicevamo, è deceduto sul colpo. La dinamica, ricostruita dalla polizia, è ancora da chiarirsi in alcuni punti, come ad esempio il motivo per cui i giovani non si sono fermati all’alt ed hanno, invece, deciso di proseguire la loro folle corsa, finita poi nella maniera più tragica possibile, contro un muro.

L’auto va a schiantarsi contro il muro

Sulla vicenda, la Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta. Fra le persone rimaste ferite a bordo dell’auto vi era, anche, una donna incinta. Anche lei, come le altre, sono state portate immediatamente al Pronto Soccorso.

La Peugeot sulla quale viaggiano i giovani, ha tentato la fuga e, al tempo stesso, è stata inseguita anche dalla Polizia. Ad un certo punto, nella sua folle corsa, ha cominciato a sbandare, data forse anche l’alta velocità con la quale viaggiava, per poi finire contro un muro. La donna incinta a bordo è stata l’unica trasportata in eliambulanza all’ospedale di Palermo, mentre le altre sono ricoverate a Mazara del Vallo.

Un incidente che ha, ancora, dei lati oscuri che devono essere passati sotto la lente di ingrandimento. Perché l’auto non si è fermata all’alt? Avevano qualcosa da nascondere, o non avevano visto il poliziotto che ha fatto loro cenno di fermarsi? Lo schianto contro il muro è stato molto violento, tanto che l’auto stessa si è capovolta ed accartocciata, vedendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i giovani dall’abitacolo del mezzo.