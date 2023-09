Maxi rissa a Pordenone, diversi i feriti: due sono in gravi condizioni

By

Una maxi rissa si è scatenata nella serata di ieri in provincia di Pordenone, precisamente a Villanova Prata. Un gruppo di circa una decina di indiani si sarebbe attaccato per motivi che al momento sono ancora estranei. Diversi i feriti alcuni presenterebbero ferite da arma da fuoco altri da coltello. Due di loro sono in condizioni di salute gravi.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 per prestare i soccorsi necessari. Intervenute anche le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, che si sono impegnate a eseguire i rilievi necessari. Ora le indagini dovranno chiarire la dinamica dei fatti, le motivazioni della rissa e chi sono i partecipanti.

Maxi rissa a Villanova di Prata, ci sono diversi feriti

Siamo a Villanova di Prata, che si trova in provincia di Pordenone, quando nella tarda serata di ieri, circa le 21 del 18 settembre 2023, si è scatenata una maxi rissa in strada tra persone di nazionalità diversa che è terminata con diversi feriti due dei quali sono in condizioni gravi.

Lo scontro dovrebbe essere avvenuto tra un gruppo di indiani su una via cittadina, via Saba, e sono rimaste coinvolte decine di persone. Ancora ignare le cause che hanno causato la maxi rissa.

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che tra i partecipanti alla rissa ci siano state coltellate e anche diversi colpi di arma da fuoco.

Una delle persone rimaste ferite presenterebbe una ferita d’arma da fuoco al petto e una alla gamba, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Attualmente è in gravi condizioni.

Altre tre persone sono rimaste ferite e presentano i segni di diverse coltellate, tutte e tre sono state portate all’ospedale di Pordenone.

Un’altra persona, che si ipotizza possa aver preso parte alla maxi rissa, si è recata in ospedale da sola. Quest’ultima è arrivata all’ospedale di Pordenone riportando delle ferite alla testa, anche lui versa in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i soccorsi necessari, insieme a loro anche carabinieri e polizia che hanno eseguito i rilievi del caso.

Lì in via Saba, dove si è svolta la rissa ieri sera, è una zona con alta concentrazione di case popolari e in cui c’è anche un piccolo parco. Non è la prima volta, secondo la stampa locale, che si sono manifestati episodi di violenza tra queste vie.

La ricostruzione dei fatti

