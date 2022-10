Maxi bonus per queste famiglie, fino a 900 euro al mese: come averlo subito

La situazione in Italia è sempre più peggiorata, ma dal nuovo Governo Meloni sono in arrivo degli aiuti concreti e forti. Siamo ad ottobre ed il caro bollette sta aumentando sempre di più, un disastro che si sta andando sempre peggio, ma finalmente è in arrivo un bonus che sosterrà tantissime famiglie: scopriamo di più.

Più della metà degli italiani non riesce ad arrivare alla fine del mese. Le spese all’interno di una famiglia aumentano sempre di più, addirittura, una famiglia su quattro non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. La retribuzione del proprio lavoro è sempre minore alle uscite che ognuno di noi deve far fronte.

Le istituzioni hanno dato l’allarme perché in Italia, tantissime famiglie rischiano di non farcela. Dopo la pandemia tante aziende hanno già chiuso, ora con il conflitto tra l’Ucraina e la Russa la situazione è sempre più peggiorata. Proprio per questo, il nuovo governo Meloni ha messo a disposizione un nuovo bonus che sosterrà diverse famiglie: scopriamo di più.

Bonus bollette: tutto quello che c’è da sapere

Già quest’estate ci aspettavamo un aumento delle bollette, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di trovarsi in una situazione del genere. Milioni di famiglie non sanno come pagare le bollette e altre non riescono a coprire le altre spese per questa tremenda stangata energetica.

Non solo, tante aziende stanno chiudendo e secondo una stima, almeno 3,5 milioni di italiani potrebbero perdere il lavoro. Ma il governo non sembra lasciarci soli, proprio per questo ha offerto un bonus che potrebbe aiutare gli italiani: scopriamo come funziona.

Caro bolletta: come interverrà il Governo Meloni

Stiamo vivendo un periodo non affatto semplice. Sono tantissime le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese a causa del tremendo aumento dei costi energetici. Ma il governo Meloni sembra essere pronto a questa stangata, infatti, confermerà i bonus bollette e li potenzierà, portando la soglia ISEE a 15.000 euro.

Con il governo Draghi la situazione è molto diversa, infatti, attualmente i bonus sulle bollette possono essere sfruttati solo da chi ha un isee entro i 12000 euro. Una netta differenza di 3 mila euro. Con il rialzo della soglia Isee, gli sconti dovrebbero aumentare di almeno 600.000 unità.

Inoltre, il Governo Meloni vuole erogare un maxi assegno unico da 300 euro al mese per ogni figlio e aumentare del 50% l’assegno unico universale. Quindi se in una famiglia ci sono 3 figli, potreste percepire fino a 900 euro al mese. In questo modo, tutte tutte le fasce percepiranno molto di più. Tutto questo avrà inizio nel nuovo anno.