Maxi blitz a Ostia: perquisito un intero palazzo dedito allo spaccio di droga

Alle prime ore di questa mattina, 31 agosto 2023, nel quartiere di Ostia a Roma è partito un maxi blitz che ha coinvolto tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia e Polizia municipale) con l’ausilio anche dei Vigili del Fuoco. L’operazione si è svolta a Piazza Gasperi e nelle vie circostanti che sono zone dedite allo spaccio e un tempo legate al clan degli Spada.

Un intero palazzo è stato bloccato e perquisito porta per porta, al civico 38 molte le porte che sono state sfondate per essere perquisite. Al momento dell’irruzione qualcuno ha buttato dalla finestra una mazzetta di denaro con oltre 11mila euro. Due appartamenti erano comunicanti per il passaggio della droga, e tra il terzo e il quarto piano era stata ricavata una canalina nel muro per il passaggio di droga. Tutti gli appartamenti appartengono al Comune di Roma, alcuni erano occupati abusivamente. Le operazioni sono ancora in corso.

Un’operazione congiunta che si è svolta intorno a Piazza Gasperi e Via Favan, quella zona che un tempo era feudo degli Spada. Sul campo sono intervenuti centinaia di agenti e sono stati impiegati tanti mezzi per eseguire perquisizioni a tappeto.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca di latitanti, armi, droga e denaro. Al civico 38 diverse porte sono state sfondate e al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine c’è chi ha deciso di buttare una mazzetta di contatti dalla finestra con ben oltre 11mila euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sono intervenuti più di 550 uomini in questa operazione che hanno circondato Via Marino Fasan che in questi ultimi giorni è stata teatro di lancio di oggetti, dai balconi, contro la polizia per poter impedire l’arresto di un corriere della droga, un ragazzo di soli 15 anni.

Questa è la prima volta che a Roma viene perquisito un intero edificio alla ricerca di depositi di droga, che sono tutti riconducibili alla famosa banda sinti.

Sono state aperte anche diverse abitazioni che erano occupate abusivamente. Due appartamenti, tra quelli perquisiti, sono risultati comunicanti, questa “comunicazione” tra le due abitazioni permetteva il passaggio di sostanze.

Tra il terzo e il quarto piano era stata ricavata una canalina all’interno dei muri dentro la quale venivano fatte scendere le dosi di cocaina.

All’interno di questo edificio è stato possibile sequestrare bilancini, scacciapensieri, fucili e pugnali. Al momento sono al vaglio le posizioni di diversi pregiudicati che sono stati trovati all’interno delle abitazioni perquisite, tutte le abitazioni erano di proprietà del Comune di Roma.

Un importante dispiegamento delle forze dell’ordine nelle vie dello spaccio

Oltre cinquecento gli uomini delle forze dell’ordine che sono stati impiegati in questa maxi operazione, che è stato un lavoro congiunto tra Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia municipale, Polizia e Guardia di finanza.

Durante la maxi operazione sui cieli di Ostia è stato disposto un elicottero per il controllo delle vie, mentre nelle strade dediche allo spaccio sono state disposte varie camionette per bloccare l’ingresso e l’uscita.

Le vie interessate sono quelle intorno a Piazza Gaspari e a Via Ruta, nonché Via Marino Fasan. Al momento le operazioni sono ancora in corso.