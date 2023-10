Maxi blitz a Napoli, disposte 31 misure cautelari

Questa mattina all’alba è stato avviato un maxi blitz a Napoli per eseguire 31 ordinanze restrittive nella zona orientale della città, in particolare nel rione Conocal, complesso di edilizia popolare. Le persone indiziate sono ritenute responsabili di traffico di stupefacenti e detenzione illecita con aggravante mafiosa.

Le persone coinvolte sarebbero tutte parte del clan camorristico che opera in questo settore della città napoletana. A svolgere le operazioni ci sono Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che stanno eseguendo anche numerose perquisizioni nella zona di Ponticelli.

Maxi blitz a Napoli, disposte più di 30 misure cautelari

Dalle prime ore di questa mattina, 3 ottobre 2023, a Napoli è in corso una grande operazione che coinvolge Polizia e Carabinieri per eseguire 31 ordinanze restrittive.

Queste 31 ordinanze restrittive sono state emesse nei confronti di persone che sono ritenute responsabili e indiziate in associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e di diversi episodi di detenzione illecita degli stessi con aggravante del metodo mafioso.

Secondo le informazioni diffuse si tratta di persone che sono legate in diversi modi al clan camorristico De Luca- Bossa- Casella- Minichini- Rinaldi- Reale che è attivo in modo particolare nell’area orientale della città napoletana.

Diverse le perquisizioni in corso nel rione Ponticelli in particolare nel rione Conocal, un complesso di edilizia popolare, in queste perquisizioni oltre a Polizia e Carabinieri è stata coinvolta anche la Guardia di Finanza.

Le operazioni sono state avviate in seguito all’ordinanza restrittiva che è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO