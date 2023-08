Max Pezzali in concerto al Circo Massimo il 2 settembre: ospiti e scaletta

Appuntamento da non perdere per tutti i fan di Max Pezzali e gli 883: il 2 settembre l’artista si esibirà al Circo Massimo. Ecco quale sarà la scaletta e gli ospiti che interverranno (e sono tanti).

Un’occasione irripetibile, quella di sabato, per tutti i fan di Max Pezzali e degli 883, che potranno ascoltare dal vivo tutti i pezzi più noti del cantante pavese. Il prossimo 2 settembre, infatti, l’artista si esibirà al Circo Massimo, palco fenomenale per chi si occupa di musica e che ha fatto da sfondo ad alcuni tra i concerti più importanti della stagione, come quello dei Maneskin, solo per fare un esempio.

Max Pezzali in concerto al Circo Massimo: ospiti e scaletta

Serata sicuramente da non farsi sfuggire non solo per i nostalgici degli anni Novanta, ma anche per i più giovani che da qualche anno a questa parte hanno imparato ad apprezzare le sonorità del cantante lombardo, esploso grazie a Radio Deejay e Claudio Cecchetto, che ha prodotto i primi lavori degli allora 883.

Gli 883 nascono da Max Pezzali, appunto, e Mauro Repetto, negli anni Ottanta, essendo i due compagni di liceo scientifico ed entrambi appassionati di musica. Il loro esordio avviene nel 1988 nel programma 1,2, 3…Jovanotti, con il nome provvisorio dei I Pop. Claudio Cecchetto non si fa sfuggire il duo, e il nome viene cambiato in 883, prendendo spunto dalla cilindrata di una moto Harley-Davidson.

Il duo partecipa quindi al Festival di Castrocaro con il pezzo Non me la menare, che diventerà il loro marchio di fabbrica, ovvero: sonorità accattivanti e linguaggio giovanile e immediato. Nel 1992 esce quindi il primo album Hanno ucciso l’Uomo Ragno, che si rivelerà un enorme successo, con 650.000 copie vendute senza battage pubblicitario.

Nord sud ovest est esce l’anno successivo, e ottiene un successo ancora maggiore: sono 1.350.000 le copie vendute, ma qualcosa sta iniziando a spezzarsi, e Mauro Repetto nel 1994 decide di abbandonare il progetto, lasciando gli 883.

Da allora Max ha continuato ad esibirsi da solo, proponendo i più grandi successi degli 883 e non solo, visto che da allora ha pubblicato singoli di enorme appeal come Il mio secondo tempo e Un’estate ci salverà. Ora Pezzali arriva al Circo Massimo, e tra i fan è già caccia ai biglietti.

Ma come sarà costruito lo spettacolo di sabato 2 settembre? Ci saranno numerosi ospiti, tra i nomi più noti della discografia attuale come Lazza, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Paola&Chiara e Gazzelle, oltre a un dj-set direttamente da Radio Deejay e guidato da Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

E per la scaletta? Di sicuro Max canterà grandi successi come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Rotta x casa di Dio, La regina del Celebrità, Sei un mito, Non me la menare, Te la Tiri 6 uno sfigato. E ancora La regola dell’amico, Come mai, Sempre noi, La dura legge del goal, Tieni il tempo, Nessun rimpianto, Sei fantastica e tante altre. Uno spettacolo impossibile da perdere e che sarà poi riproposto non a caso da Canale 5 in prima serata.