Mauro Corona, voi avete mai visto la moglie? È una bellissima donna | FOTO

Mauro Corona, avete mai visto la moglie? Una donna davvero bellissima e affascinante. Ecco chi è al suo fianco da tanti anni.

Nessuno lo sapeva, eppure Mauro Corona è sposato. Voi ne eravate al corrente? Ecco la bellissima signora, elegante e raffinata, che da tanti anni condivide con lui la vita matrimoniale.

Mauro Corona, non solo TV ma anche famiglia

Conosciuto in tutta Italia non soltanto per essere l’opinionista più polemico e irriverente della televisione ma anche per le sue doti da alpinista, scultore e scrittore, Mauro Corona è davvero un vip fuoriclasse.

Al fianco da ormai diverso tempo di Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca, il “pirata del piccolo schermo”, come è stato soprannominato sul web dai suoi tantissimi fan, continua a far parlare di sé.

Di recente, polemiche diverse sono nate a seguito di un’intervista che ha rilasciato e che tanto ha fatto discutere. In particolare, in una chiacchierata con dei giornalisti, parlando della sua vita privata, Mauro Corona ha fatto delle dichiarazioni molto forti riguardo alla sua igiene intima.

Cosa ha affermato? L’opinionista televisivo ha detto di cambiare slip e calzini di rado e di lavarsi non troppo frequentemente per evitare di rovinare la pelle e alterare il pH. Nonostante queste dichiarazioni curiose e a tratti scioccanti per gli internauti social, continua ugualmente, la star di Cartabianca, ad avere un vastissimo seguito.

Nonostante lo vediamo sempre in televisione, non sappiamo quasi nulla del suo privato. Eravate per esempio al corrente che è sposato ed ha al suo fianco una bellissima donna, elegante e raffinata, da tanti anni? Ecco chi è sua moglie.

Chi è la moglie del noto opinionista di Cartabianca

Mauro Corona, opinionista di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, sebbene dinanzi alle telecamere si esponga molto mettendo in evidenza sempre il suo punto di vista, mai si è espresso su matrimonio e famiglia. Eppure, è sposato da tanti anni. Lo sapete che c’è una donna bellissima al suo fianco? Il suo nome è Francesca.

Signora elegante e raffinata, bionda e con un sorriso smagliante ed occhi vispi, Francesca è la donna della vita di Mauro Corona. Insieme i due hanno costruito una splendida famiglia, sono infatti genitori di quattro figli: Martina, Melissa, Matteo e Marianna.

Raramente l’opinionista di Cartabianca parla del suo privato eppure in una intervista nel programma radiofonico, La zanzara, si è lasciato scappare un’informazione di cui nessuno sapeva nulla: i tradimenti extra coniugali.

Secondo quanto dichiarato da Corona, diversi sarebbero stati i tradimenti a carico di Francesca dato che lui non crede nel concetto di fedeltà. Non ha amanti fisse ma occasionali, ha affermato. La vita è ogni giorno un dono, ha detto e perciò bisogna, di tanto in tanto, uscire anche fuori dagli schemi.

Pare che la bella Francesca sia a conoscenza di questo lato fedifrago del marito così come anche i figli che continuano però a mantenere comunque un buon rapporto con il padre. Non abbiamo molte altre informazioni sulla vita di Francesca.

La donna, a differenza del marito, ha mantenuto sempre un profilo basso e preferisce ancora oggi rimanere lontana dai riflettori. Non è social, non ha un profilo Facebook, Instagram o Twitter, preferisce continuare a condurre la vita di moglie e madre che da anni la appaga.

Poche sono le volte in cui Mauro Corona si è presentato ad eventi pubblici con la moglie. Rarissime infatti le foto di Francesca insieme al marito. Una però siamo riusciti a trovarla e ve la mostriamo in esclusiva poco più sotto.

Si vede che la signora Francesca è una donna straordinaria, oltre che chic e elegante. Non sappiamo cosa ne pensi Francesca dei continui tradimenti del marito. La donna non si è mai voluta esprimere mantenendo sempre il riserbo più totale sulla sua vita privata.