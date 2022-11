Mauro Corona, l’avete mai visto in smoking e con la barba sfoltita? La foto inedita

Mauro Corona, noto alpinista, scrittore e storico opinionista del programma condotto da Bianca Berlinguer, Carta Bianca. Lo conosciamo tutti, ogni volta la sua presenza attira l’attenzione del pubblico. Ma l’avete mai visto vestito elegantissimo? Sembra un’altra persona: scopriamo di più.

Mauro Corona, attira ogni volta l’attenzione del pubblico con il suo carattere pungente e provocatorio. Lui è uno degli opinionisti più noti del panorama televisivo italiano. I suoi commenti e pensieri fanno sempre molto scalpore, infatti, Bianca Berlinguer lo rinviterà ancora per tantissime edizioni, nel suo storico programma, Carta Bianca.

Tra i due i siparietti non mancano mai. Senza dubbio, la presenza di Mauro non passa inosservata. Il pubblico è abituato a vederlo con un look piuttosto trasandato. Ma lo avete mai visto in smoking? Rimarrete affascinati dalla sua bellezza: scopriamo di più.

Tutto su Mauro Corona

Classe 1950, nato in provincia di Trento il 9 agosto. Mauro Corona è un noto alpinista, sin da giovanissimo coltiva la sua passione per l’esplorazione della natura, della caccia e dell’arte, infatti, ha scalato numerose montagne italiane e anche straniere.

Ma uno dei suoi più grandi amori è la letteratura, nel corso della sua vita ha scritto oltre trenta libri, che gli hanno regalato tanto successo ma anche tante critiche. Insomma, Mauro Corona, è uno scrittore, scultore e alpinista italiano.

Lo vediamo continuamente come opinionista nel programma televisivo Carta Bianca, condotto da Bianca Berlinguer. Non ha mai avuto una cura particolare per il suo aspetto, infatti, una sua foto in smoking ha lasciato tutti a bocca aperta. Voi lo avete mai visto? Non crederete ai vostri occhi, è veramente irriconoscibile: scopriamo di più.

Mauro Corona in smoking e con la barba sfoltita | FOTO

Di certo il suo insolito look non passa inosservato, infatti, siamo abituati a vederlo sempre con una barba lunghissima, capelli bianchi e spettinati. In pochi hanno visto il grande artista con un aspetto completamente diverso. Ma nelle scorse ore, è venuta fuori una foto del noto scrittore che ha lasciato tutti a bocca aperta.

In questa immagine, vediamo Mauro Corona con un look stravolto. Tutto accadde in una puntata di Cartabianca, un po’ di anni fa. L’uomo si presentò in trasmissione con un bellissimo smoking, capelli tirati all’indietro e con una barba sistemata, lasciando a bocca aperta anche la conduttrice. L’alpinista rivelò di aver cambiato stile per una sera proprio per conquistare la “padrona di casa”, infatti, disse:

“Ho fatto tutto per conquistarla ma mi sa che potevo restare anche alla vecchia maniera

Insomma, Corona decise di mettere da parte il suo look tradizionale per una sola sera. Anche se il suo stravolgente cambio look non è durato molto, è bastato per conquistare il pubblico, che è rimasto completamente senza parole.

Il suo aspetto non è mai cambiato, barba e capelli sono sempre stati folti e lunghi hanno fatto sempre parte del suo stile che ricorda anche lo storico e noto ispettore Nico Giraldi, interpretato dal compianto Thomas Milian.