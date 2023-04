Mauro Corona, avete mai visto la bellissima figlia? Sono due gocce d’acqua | FOTO

Chi è la bellissima figlia di Mauro Corona, Marianna Corona, e cosa ha dovuto passare nella sua vita per essere chi è oggi.

Scopriamo insieme tutta la storia della figlia di Mauro Corona, il noto personaggio italiano dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Mauro Corona e la sua vita privata

Conosciamo tutti Mauro Corona, che ha iniziato la sua carriera nell’ambito sportivo. Grande appassionato di sport relativi alla montagna, infatti, l’uomo si è distinto nel corso della sua vita per le attività di arrampicata e bob.

Ma non è tutto, perché Corona si è anche dedicato alla cultura in tutto l’arco della sua vita. Si tratta, infatti, di uno scrittore di successo, che ha trasmesso questa passione anche a sua figlia.

Corona ha pubblicato i primi libri nel 1997 e continua a farlo. Vista la sua poliedricità, Corona è stato notato dal mondo dello spettacolo e dell’informazione. In particolare, dal 2018 è ospite fisso di “Cartabianca“, la trasmissione condotta dalla celebre Bianca Berlinguer.

Nel corso del programma, Mauro esprime la sua opinione riguardo tutti i temi di cui si dibatte. Ormai è davvero conosciuta la sua casa, una piccola dimora piena di libri, che mostra sempre nei suoi collegamenti.

Mauro Corona è un noto personaggio pubblico, ma non si sa molto della sua vita privata. Ciò che è noto è che Mauro abbia vari figli, tra cui una, Marianna, che gli somiglia davvero tantissimo.

Si tratta di una bellissima donna, la cui vita non è sempre stata facile. Anzi, qualche anno fa, quando aveva 38 anni, Marianna ha scoperto di avere una malattia, che l’ha segnata dal profondo.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutto quello che sappiamo su Marianna Corona.

Ecco la bellissima figlia, Marianna Corona

Non tutti lo sanno, ma Mauro Corona ha un figlia che si chiama Marianna Corona. La donna è davvero bellissima e somiglia molto al padre.

Oltre alla sua estetica, però, colpisce anche la sua storia, che non è sempre stata rose e fiori. Come raccontato dal padre e dalla stessa Marianna, infatti, la donna a soli 38 anni ha scoperto di avere una terribile malattia.

Stiamo parlando, purtroppo, di un cancro al colon, contro il quale Marianna ha dovuto lottare. Per fortuna, la figlia di Mauro Corona è riuscita a sopravvivere. Della sua esperienza incredibile ne ha parlato in un libro dal titolo “Fiorire tra le rocce“.

Adesso, la donna ha ritrovato il benessere e si occupa di offrire consulenze digitali e di yoga. Marianna ha ammesso di voler vivere i social con grande serenità e di voler trasmettere questa volontà a chiunque conosca, nella vita privata e nel lavoro.

Marianna ha un’ottima relazione con il padre, che con il tempo non ha fatto altro che migliorare. I due, infatti, si sentirebbero e si vedrebbero spesso. Anche il momento della malattia di Marianna Corona è servito per unirli ancora di più e per far apprezzare loro il tempo che hanno a disposizione.