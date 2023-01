Maurizio Costanzo, il figlio è famosissimo ma nessuno l’aveva capito: chi è

By

Maurizio Costanzo ha un figlio oltre a Gabriele. Si tratta di un uomo davvero famoso nel mondo dello spettacolo, ecco di chi parliamo.

Approfondiamo insieme la figura di Maurizio Costanzo e in particolare del figlio, un uomo davvero conosciuto nel settore, che però non tutti sanno sia il celebre figlio del noto conduttore tv e giornalista.

L’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una coppia molto nota in Italia, sia per la loro carriera professionale che per la loro relazione privata. Maurizio Costanzo è un giornalista, conduttore televisivo e produttore televisivo, mentre Maria De Filippi è una conduttrice televisiva, produttrice e scrittrice.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 1989 durante un convegno e si sono innamorati. Hanno iniziato a frequentarsi e si sono sposati nel 1995.

Da allora, la coppia ha lavorato insieme in diversi programmi televisivi di successo, come “Amici di Maria De Filippi” e “C’è posta per te”. Hanno anche creato e gestito insieme la loro casa di produzione televisiva.

La coppia è molto riservata riguardo alla loro vita privata e raramente parla della loro relazione in pubblico, ma si sa che hanno una relazione molto stabile e duratura. Hanno anche un figlio, Gabriele, adottato nel 2004.

In generale, la coppia è considerata una delle più influenti e rispettate del mondo dello spettacolo italiano, sia per la loro carriera professionale che per la loro relazione privata. Oggi, però, vi parliamo di un altro figlio di Maurizio Costanzo, che appunto non è Gabriele, ma si chiama Saverio.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutto su questo giovane di talento, che nel corso della sua vita è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo e dell’arte.

Chi è il figlio famosissimo

Non tutti lo sanno, ma Maurizio Costanzo ha un figlio celebre nel mondo dello spettacolo, che in realtà è figlio suo ma non di Maria De Filippi.

La madre, infatti, è la giornalista Flaminia Morandi. Il ragazzo si chiama Saverio Costanzo ed è un regista famosissimo.

Ha 47 anni ma ha iniziato da molto giovane con la produzione di documentari e in seguito di film. Il figlio di Costanzo è arrivato addirittura a ottenere premi prestigiosi, come il Nastro d’argento e il David di Donatello, datogli nel 2005 come miglior regista emergente.

Ora Costanzo non è più un regista emergente, bensì consacrato. Ha diretto film del calibro di “Private” nel 2004 e de “La solitudine dei numeri primi” nel 2010. E poi ancora ha diretto Hungry Hearts” nel 2014 e la celebre serie tv “L’amica geniale”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’uomo è stato a lungo legato alla compagna Sabrina Nobile, con la quale ha messo al mondo due figli. Adesso, invece, il figlio di Maurizio Costanzo è legato a livello sentimentale con la celebre attrice Alba Rohrwacher.

I fan sostengono che Saverio sia in ottimi rapporti con i genitori e anche con Maria De Filippi, che ormai è legata al padre da più di 30 anni.