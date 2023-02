Maurizio Costanzo, folla commossa alla camera ardente

Tante le celebrità a dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo alla camera ardente, nel pomeriggio di oggi. Da Fiorello a Lino Banfi.

“Era un galantuomo, ha dato la precedenza a mia moglie. Adesso saranno insieme” interviene Lino Banfi fuori dalla camera ardente di Maurizio Costanzo. L’ultimo saluto della gente e delle celebrità al giornalista, scomparso nella giornata di ieri. Maria De Filippi insieme ai figli accoglie amici a Roma alla sala della Protomoteca.

Maurizio Costanzo, il saluto degli amici e delle celebrità alla camera ardente

Nella giornata di ieri, 24 febbraio, si è spento Maurizio Costanzo. Non aveva dato alcun segnale, ha detto Maria De Filippi, che oggi si trova insieme ai figli Saverio, Camilla e Gabriele alla camera ardente in Campidoglio per salutare il marito, accogliendo amici e tantissime celebrità dello spettacolo e della tv italiana.

Costanzo era ricoverato da un mese in ospedale per un intervento di routine. Maria lo era andato a trovare diverse volte al giorno, tra una pausa e un’altra alla clinica Paideia, ma le sue condizioni in improvviso peggioramento lo avevano costretto al ricovero in terapia intensiva nelle ultime ore.

La gente ha dato oggi l’ultimo saluto, nella sala della Protomoteca a Roma all’inventore del talk show all’italiana. Costanzo lascia oltre al vuoto e alla tristezza in tanti commossi colleghi e milioni di telespettatori, la sua eredità da grande giornalista, da innovatore e precursore.

Il ricordo di Lino Banfi: “Un galantuomo. Sono scomparsi contemporaneamente con Lucia”

Come detto tante le celebrità presenti questo pomeriggio a Roma, da Beppe e Rosario Fiorello, a Lino Banfi passando da Valeria Marini e Alberto Matano. Proprio Lino Banfi intercettato dai giornalisti ha dichiarato sull’amico scomparso e riferendosi anche alla morte recente della moglie Lucia: “Si vede che sono scomparsi quasi contemporaneamente, Maurizio e mia moglie. Con la sua galanteria che lo distingueva avrà detto “Lucia, dopo de te” e ha fatto passare prima mia moglie. Saranno insieme adesso“.

Massimo Giletti insieme ad Alberto Matano, occhiali scuri e mani raccolte, si è avvicinato alla bara per salutare Costanzo in gesto di cordoglio. Anche Rosario Fiorello è stato accolto dai familiari del giornalista scomparsi, da Maria De Filippi e dai figli. Le lacrime di Pierluigi Diaco e il ricordo di Beppe Fiorello: “A lui piacevano le storie che racontavo, mi dimostrava affetto ed era sempre caloroso nei miei confronti“.

I funerali si terranno nella giornata di lunedì, 27 febbraio 2023, alle 15 a Roma, alla chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv sia su Rai 1 che su Canale 5.