Maturità 2023, a quanto pare il governo ha confermato che da quest’anno si torna alla normalità e dunque alle modalità vigenti prima del Covid19. Sono inoltre state già pubblicate tutte le materie previste per la seconda prova.

Il ministro dell’Istruzione ha firmato un decreto contenente tutte le materie previste all’interno della seconda prova, tra queste vi sono matematica al liceo scientifico e latino al liceo classico.

Inoltre è stato confermato il ritorno alle modalità utilizzate prima del Covid.

Le materie per la seconda prova scritta dell’esame di stato

Il ministro dell’Istruzione ha firmato un decreto in cui sono state definite le modalità di svolgimento dell’esame di maturità 2023. Inoltre il governo ha pubblicato le materie che caratterizzeranno la seconda prova.

Per il liceo scientifico è stata assegnata la matematica, mentre per il classico il latino. Per gli istituti tecnici di indirizzo economico ci sarà economia aziendale, mentre per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, l’esame verterà sulla materia di progettazione, costruzioni e impianti.

Le materie variano dunque in base all’indirizzo. Gli studenti del liceo linguistico svolgeranno l’esame su Lingua e cultura straniera 1. Scienze umane, per il liceo di scienze umane e discipline afferenti alle materie artistiche per il liceo artistico.

Ancora per le scuole maggiormente informatiche, la seconda prova verterà su progettazione multimediale per Grafica, informatica per l’indirizzo informatico e comunicazione e su produzione vegetali per gli indirizzi agrari.

Infine gli studenti degli istituti professionalizzanti come l’alberghiero, affronteranno la prova su Servizi per l’enogastronomia, tecniche professionali dei servizi commerciali e tecniche di produzione e di organizzazione.

Per conoscere nel dettaglio le materie della seconda prova, collegate all’indirizzo di studio, sarà necessario andare sul sito del Motore di Ricerca delle Discipline dell’esame di Stato a.s. 2022/23.

Le modalità di svolgimento della maturità 2023

Dunque il governo ha confermato che la maturità 2023 tornerà alle modalità che vi erano prima del Covi19. Sicuramente gli studenti sosterranno tutte le prove in presenza. Inoltre il ministero dell’Istruzione ha già pubblicato il calendario degli esami.

A quanto pare i maturandi svolgeranno una prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi. Questa avrà luogo a partire dalle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023. A seguire poi vi sarà una seconda prova scritta, che varierà a seconda dell’indirizzo scolastico. Infine si svolgerà il colloquio orale, che verterà su diverse materie di indirizzo.

In alcuni indirizzi inoltre, gli studenti dovranno sostenere anche una terza prova scritta.

La commissione d’esame invece si comporrà di un commissario esterno, tre docenti esterni e tre docenti d’indirizzo.