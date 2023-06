By

Si sono aperti questa mattina – con la prima prova – gli esami di Maturità 2023. Anche quest’anno 536mila studenti sono tornati sui banchi di scuola per sostenere la prima delle tre prove in vista del diploma.

La prova di italiano – che vale 200 punti – è comune a tutti gli indirizzi scolastici e prevede sette tracce (ambiti letterario, artistico, filosofico, storico, scientifico, economico, tecnologico, e sociale) suddivise a loro volta in tre diverse tipologie: due analisi del testo (una prosa e l’altro poetico), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Quest’anno l’esame è tornato alla forma pre-covid, con due prove scritto e l’ultima orale.

Le tracce della prima prova d’esame

Al via l’esame di Maturità 2023. Questa mattina – alle 8:30 esatte – si è dato il via alla prima prova d’esame. Da nord a sud, 536mila studenti sono tornati tra i banchi di scuola per sostenere la prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi scolastici.

Analisi del testo (tipologia A): “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”

Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, “L’idea di Nazione” – Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”.

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.

Una traccia riguarda un articolo di Marco Belpoliti, pubblicato su ‘Repubblica’ il 30 gennaio 2018. “Non sappiamo più attendere. Tutto è diventato istantaneo, in ‘tempo reale’, come si è cominciato a dire da qualche anno. La parola chiave è: ‘Simultaneo’. Scrivo una email e attendo la risposta immediata. Se non arriva m’infastidisco”.

La valutazione

Gli studenti saranno valutati dalla commissione, che è composta da un presidente esterno, 3 membri interni e tre esterni. Durante la pandemia i membri esterni erano stati aboliti e solo quelli interni potevano fare la valutazione.

Il voto finale verrà espresso in centesimi e sarà composto dal credito scolastico, dato dal totale complessivo degli ultimi tre anni di scuola, che potrà essere massimo di 40 punti. Ogni prova di esame sostenuta potrà essere valutata con un punteggio massimo pari a 20 punti.

Sarà sufficiente raggiungere 60 punti per passare la maturità e prendere fino a 100. La lode sarà attribuita a discrezione della commissione. Sempre la commissione potrà decidere di assegnare allo studente un bonus fino a 5 punti.