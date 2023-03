Arrestata questa mattina la sorella del Matteo Messina Denaro, Rosalia. L’operazione, coordinata dalla Procura di Palermo, è stata eseguita dai carabinieri dei Ros, in collaborazione con i carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia. Rosalia Messina Denaro è accusata di associazione mafiosa.

Secondo gli inquirenti, la sorella del boss avrebbe aiutato per anni l’esponente di Cosa Nostra a sottrarsi alla cattura, avvenuta il 16 gennaio scorso, e avrebbe gestito i suoi conti e i pizzini, permettendogli così di continuare ad avere contatti con la sua rete di affiliati. La misura cautelare per Rosalia Denaro è stata disposta dal gip Alfredo Montalto. Da questa mattina all’alba sono in corso decine di perquisizioni in provincia di Trapani.

Chi è Rosalia Messina Denaro

Rosalia Messina Denaro, nota come Rosetta, è la maggiore delle sorelle del boss. Madre di Lorenza Guttadauro, avvocato dello zio, è la moglie di Filippo Guttaduaro, tuttora in carcere, insieme al secondo figlio di Rosalia, Francesco, che sta scontando una pena a 16 anni di carcere per associazione mafiosa.

Le altre sorelle del boss sono Patrizia, che attualmente sta scontando una condanna per mafia, Bice e Giovanna Messina Denaro. Poi c’è un fratello, Salvatore, che recentemente è stato scarcerato per fine pena.