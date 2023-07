Mattarella ha incontrato il presidente cileno Boric durante la sua visita di Stato in Cile

By

Sergio Mattarella è in Cile per un’importante visita di Stato che terminerà il 6 luglio quando si sposterà in Uruguay. Importante incontro con il presidente cileno Boric, e tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni.

Nonostante gli impegni ha inviato un messaggio a Joe Biden in occasione del 4 luglio anniversario della Dichiarazione di Indipendenza americana. Nel suo messaggio parla di un’amicizia radicata nel tempo tra due nazioni che condividono gli stessi valori.

Importante incontro tra Mattarella e Boric nella capitale del Cile

Attualmente Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, si trova in Cile per una visita di Stato, nella giornata di ieri si è recato a Santiago che è stata la sua prima tappa del suo viaggio nel territorio cileno.

La sua visita terminerà nella giornata di domani quando in serata raggiungerà la capitale del Paraguay dove rimarrà fino all’8 luglio. Per Mattarella questa è la prima visita ufficiale in Cile.

Tra i tanti incontri e eventi di cui è stato reso partecipe c’è stato l’incontro con Gabriel Boric a palazzo Moneda, il presidente del Cile 37enne.

A seguito dell’incontro tra i due presidenti c’è stata la consueta conferenza stampa congiunta in cui Sergio Mattarella si è definito felice per la qualità e l’eccellenza dei rapporti tra le due nazioni, un’amicizia che lega Cile e Italia da molto tempo.

Inoltre ha parlato della sintonia trovata con Boric su temi importanti come i valori della comunità internazionale, vista la grande quantità di italiani che risiedono in questo Paese e per i tanti cileni che hanno origini italiane.

Per Mattarella tra Cile e Italia c’è un importante collaborazione sotto ogni aspetto anche quello politico, culturale e economico.

Durante il suo discorso ha anche parlato dell’importanza per le due nazioni sulla difesa ambientale per poter garantire un futuro alle nuove generazioni e a quelle prossime.

Anche il presidente Boric ha voluto esprimere qualche pensiero durante la conferenza stampa ricordando i stretti legami tra le due nazioni.

Ha poi voluto ricordare che la visita di Sergio Mattarella arriva in un momento molto particolare è infatti la commemorazione del cinquantesimo anniversario del colpo di Stato.

Come ha ricordato il presidente Boric solamente l’Italia dimostrò solidarietà al popolo cileno.

Prima di questo importante incontro il presidente Mattarella aveva incontrato la comunità italiana in Cile presso lo Stadio Italiano di Santiago, da qui poi si era recato alla stazione della undicesima compagnia italiana dei Vigili del fuoco e al Museo della Memoria e dei Diritti Umani.

Il museo fu inaugurato nel 2010 ed è dedicato agli avvenimenti che furono commessi dal regime fascista guidato da Augusto Pinochet, tra il 1973 e il 1990.

Dopo questa visita ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato a Bernardo O’Higgins, quest’ultimo fu il primo capo di Stato del Cile.

Il programma di oggi, attualmente in Cile sono circa le 10:30 del mattino del 5 luglio 2023 e il presidente Mattarella si sta preparando ad una nuova giornata ricca di appuntamenti.

Oggi terrà una lectio magistralis presso l’Università cilena che porta il titolo di “America Latina ed Europa: due continenti uniti per la pace, la democrazia, lo sviluppo”.

A seguire inaugurerà una mostra chiamata “Forme e colori dell’Italia pre-romana” che è stata allestita dentro l’istituto italiano di cultura. Darà poi i suoi omaggi al monumento dedicato a Lumi Videla che si trova all’ambasciata italiana.

Prenderà parte poi ad un ricevimento organizzato dall’ambasciatrice d’Italia e a cui prenderanno parte anche gli ex presidenti della Repubblica del Cile e di esuli cileni in Italia.

Lascerà poi la capitale per recarsi a Punta Arenas che si trova nella zona meridionale dell’America Latina, dove nella giornata di domani, 6 luglio 2023, lo attendono un’altra serie di appuntamenti importanti fino alla sua partenza per il Paraguay.

Il messaggio indirizzato a Washington

Sergio Mattarella nonostante la fitta agenda di queste ore ha avuto il tempo di inviare un messaggio a Joe Biden in occasione del 4 luglio che in America è l’anniversario dell’indipendenza americana.

Nel suo messaggio parla di due grandi capitali, Roma e Washington, che sono unite nell’impegno di rafforzare il vincolo transatlantico che è ancora l’ancoraggio più solido della pace e della sicurezza internazionale.

Non è mancata una menzione alla guerra in Ucraina: “La nostra fermezza e l’unità di intenti dinanzi alla brutale aggressione russa all’Ucraina- e alle sue drammatiche conseguenze- ne hanno dimostrato, ancora una volta, la perdurante vitalità”.

Prosegue il suo messaggio poi tornando a parlare dell’anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana che giunge al 247°: “i più sinceri auguri della Repubblica italiana, che estendo con piacere a tutti i Suoi concittadini”.

Nel messaggio anche un accenno ai valori che accomunano le due nazioni come libertà, democrazia e diritti umani, e la dichiarazione di un’amicizia consolidata grazie anche all’amplia presenza della comunità di origine italiana negli USA.