Questa azione fu la risposta all’attentato partigiano di via Rasella, compiuto il 23 marzo dai membri dei GAP romani, che aveva causato la morte di 33 soldati del reggimento “Bozen”, appartenente alla polizia tedesca (Ordnungspolizei).

In occasione del 79esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia commemorativaa Roma. Nel frattempo, Giorgia Meloni, ha scelto di lasciare un messaggio in memoria delle vittime dell’eccidio, come segno di rispetto e di omaggio nei confronti di chi ha perso la vita in quella tragica vicenda storica.

Settantanove anni fa 335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella. Una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani.

Dopo aver espresso il suo tributo alle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, ha sottolineato l’importanza del ruolo che ogni cittadino italiano deve svolgere nella preservazione della memoria storica.

In particolare, ha richiamato il compito di tutte le Istituzioni, la società civile, il mondo dell’informazione di raccontare e diffondere la conoscenza alle giovani generazioni.

La memoria storica, infatti, non deve essere vista come un puro esercizio retorico, ma come un dovere civico che deve essere esercitato costantemente ogni giorno. Questo servirà a per preservare la verità dei fatti ed eviterà che episodi del genere si ripropongano.