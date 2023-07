Massimo Gramellini, svelato dove andrà il giornalista dall’autunno prossimo

Il popolare giornalista, già firma del Corriere della Sera, ha lasciato Rai3 dopo sette anni di conduzione del talk Le parole. Massimo Gramellini, stando alle anticipazioni di Tvblog, dal prossimo autunno passerà a La7, dove per lui è sarebbe già pronto un programma di access day time. Ma non sarà l’unico volto noto della tv che cambierà azienda, visto che un altro sarebbe già pronto a cominciare sulla rete di Urbano Cairo, e ci sono voci sempre più insistenti che vogliono Barbara D’Urso vicino alla firma a sua volta con La7. Intanto, a settembre, al contrario, debutterà su Canale 5 Myrta Merlino, per 12 anni padrona di casa de L’aria che tira.

Lo scorso maggio, dopo 7 anni di conduzione ininterrotta, Massimo Gramellini ha lasciato il talk show Le parole, programma che andava in onda su Rai3 prima di Che tempo che fa. Inizialmente il giornalista, editorialista de Il Corriere della Sera, non aveva rilasciato alcun indizio sul suo futuro lavorativo, ma ora saltano fuori indiscrezioni che spingono tutte verso un’unica direzione, ovvero l’approdo a La7. Una scelta che non stupisce, visto che Cairo è lo stesso editore del quotidiano di Via Solferino, e un posto per Gramellini appare quasi scontato. Per lui ci sarebbe già pronto un programma nella fascia di access prime time il sabato e la domenica, con un appuntamento anche in prima serata il sabato sera.

Massimo Gramellini, ecco dove andrà il giornalista

Risultano quindi fondate, le voci che volevano Gramellini in procinto di trasferirsi a La7 dopo l’addio avvenuto a fine maggio al talk show Le parole, che si occupava di approfondire le notizie principali della settimana, e andava in onda la domenica poco prima di Che tempo che fa. Come è noto, il programma di Fabio Fazio, a partire dall’autunno si sposterà su Nove, assieme non solo al conduttore ma anche a tutta la sua squadra autoriale, e che vedrà al suo fianco ancora una volta Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Il giornalista si occuperà dell’access time del sabato e domenica, con un appuntamento che si allungherà anche al sabato sera in prima serata. Una scelta non casuale, visto che Beppe Caschetto, il suo agente, lo è anche di Fazio, che tornerà in onda presumibilmente da settembre con Che tempo che fa nella tradizionale collocazione della domenica sera. In questo modo, i due eviteranno di scontrarsi e rubarsi prezioso share.

“Le Parole non è un’arena dove ci si scontra all’ultimo sangue. Assomigliamo più ad un gruppo di amici che si ritrovano il sabato sera per raccontarsi la settimana, scambiarsi delle opinioni, farsi quattro risate e, se capita, un pianto. Prima di farne uno anche adesso salutiamoci con un sorriso. Buona estate” aveva detto Gramellini nell’accomiatarsi dal pubblico a maggio.

Ma l’arrivo della firma de Il Corriere della Sera non è l’unico, a La7: anche Alessandro Barbero, storico e scrittore torinese, debutterà sulla rete di Cairo. Il professionista, che è anche professore di Storia medievale all’università Orientale, si occuperà di una trasmissione con tutta probabilità a sfondo storico. Balivo e Merlino, invece, lasceranno per andare rispettivamente in Rai e a Mediaset.