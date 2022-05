Massacro razzista di Buffalo. La telecamera di Gendron ha ripreso tutto

Gendron, L’autore del massacro razzista di Buffalo ha pubblicato un piano dettagliato del suo attacco. erano mesi che il ragazzo pianificava una strage di persone di colore.

Buffalo: Gendron si dichiara innocente

L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Erie, nel nord di New York, ha confermato che Payton S. Gendron, un uomo bianco di 18 anni che sabato ha ucciso 10 persone, per lo più nere, in un supermercato a Buffalo (Stato di New York), ha agito per “motivazioni razziste”.

Gendron, già descritto dalle autorità come un suprematista bianco, comparirà davanti al giudice domani. L’accusa di omicidio di primo grado (con premeditazione e tradimento) può costargli l’ergastolo, poiché in questo Stato non esiste la pena di morte.

Apparendo davanti al giudice sabato sera per la sua citazione in giudizio, Gendron è rimasto impassibile, e si è dichiarato non colpevole. Il giovane era già stato ‘attenzionato’ dalla polizia lo scorso anno, dopo aver lanciato “minacce generalizzate”, contro l’istituto dove era stato ricoverato in ospedale per problemi psichiatrici.

Ma, dopo essere stato dimesso, è scomparso dal radar della polizia. Delle vittime della sparatoria, 10 morti e tre feriti le cui vite non sembrano essere in pericolo, 11 sono nere e due bianche. Armato con un fucile d’assalto e altre due armi e equipaggiamento militare, tra cui un giubbotto antiproiettile, e un elmetto con telecamera incorporata.

La sua folle idea era di trasmettere la sua azione in diretta, ha scelto un supermercato della catena Tops, situato in un quartiere a maggioranza popolazione Afro-americana, all’estremità opposta dell’omogenea contea bianca, dove viveva l’assassino con i genitori e i fratelli.

4 persone le ha uccise nel parcheggio: “C’erano cadaveri ovunque”

La piattaforma video Twitch, che appartiene ad Amazon, ha interrotto la trasmissione delle riprese due minuti dopo l’inizio. Ma ha mostrato gli inizi dell’orrore: l’arrivo in macchina di Gendron sulla scena, il parcheggio e i suoi passi decisi verso la prima vittima, una donna in canotta e bermuda che lasciava il super market.

Quattro dei morti sono caduti nel parcheggio. Il resto dentro. “C’erano cadaveri ovunque”, ha detto un cliente ai media locali. La radicalizzazione del suprematista Gendron, via internet, ha fatto un passo avanti nel maggio 2020, quando, a causa della noia della pandemia, ha iniziato a frequentare forum come 4chan, in cui ha appreso della teoria del complotto del grande sostituto, secondo cui i bianchi corrono il rischio di essere sostituiti da popolazioni di altre razze.

Come raccontato in un manifesto di 180 pagine che ha pubblicato su Internet, i cui dettagli sono stati divulgati dal New York Times, si è preparato per l’attacco di Buffalo per anni, acquistando munizioni e equipaggiamento, mentre si esercitava frequentemente a sparare.

Gendron sembra essere un lupo solitario, squilibrato dall’odio, capace di scrivere 180 pagine che descrivono in dettaglio il suo piano per uccidere il maggior numero di neri nella città con la più alta percentuale di popolazione afroamericana nel suo stato.

Un ragazzo munito di fucile d’assalto, con una telecamera per ritrasmettere la carneficina, come il bianco suprematista, che ha attaccato due moschee in Nuova Zelanda, e ha lasciato cinquanta morti nel 2019, che era uno dei suoi modelli.

Un lupo solitario mimetico: è stato anche ispirato dal massacro di El Paso del 2019, in cui un uomo bianco ha viaggiato per ore attraverso il Texas – come ha fatto Gendron sabato per oltre 200 miglia attraverso lo Stato di New York – per attaccare la popolazione latina in un grande magazzino, con 23 morti.

Gendron è il prodotto di un cocktail micidiale: l’ebbrezza di teorie del complotto come il grande sostituto, prima limitato all’estrema destra, ma grazie a teleevangelisti come il populista Tucker Carlson e alcuni politici repubblicani, è diventato popolare.

Più la facilità di accesso alle armi, un fatto che rilancia, ancora una volta, l’annoso dibattito sul controllo degli armamenti. Tutto questo nel quadro di un’ondata di dilagante violenza armata, definita dalla Casa Bianca un’epidemia.

L’urgenza di regolamentare l’accesso alle armi da fuoco, è stata sottolineata sabato dal gruppo March for our Lives, composto da studenti dell’istituto Parkland (Florida), teatro di una sparatoria di massa nel 2018: Quello che è successo a Buffalo mostra “il fallimento” dei politici statunitensi, hanno detto. “Il nostro Paese avrebbe dovuto fare tutto quanto in suo potere molto prima, per evitare che le armi cadessero nelle mani sbagliate.

Invece, “il culto delle armi negli Stati Uniti alimenta questa violenza dei suprematisti bianchi”, ha affermato il gruppo in un tweet. Diversi membri del Congresso democratico hanno anche sottolineato con discrezione, la necessità di rafforzare il controllo, accusando i repubblicani di silurare più e più volte qualsiasi iniziativa legislativa, che lascia agli stati e ai comuni il potere di emanare le proprie regole.