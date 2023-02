Marzo sfortunatissimo per questi segni zodiacali: arriveranno tempi duri per loro

Questi segni zodiacali si ritroveranno a vivere un marzo davvero sfortunatissimo. In arrivo tempi duri per loro. Ecco che cosa hanno in serbo le stelle per i nati sotto queste costellazioni.

Le stelle non saranno clementi con alcuni segni zodiacali. Proprio loro avranno un marzo da dimenticare: la sfiga è dietro l’angolo. Sfortuna in arrivo per chi è nato sotto queste costellazioni. Occhio, il cielo ha deciso di voltarvi le spalle.

Oroscopo, marzo da incubo per loro

Febbraio è ormai agli sgoccioli. Se per tanti segni zodiacali esso ha rappresentato il mese del dramma per via di sfortune e problemi inattesi, quello nuovo che sta per fare il suo ingresso non sarà migliore per i nati sotto alcune costellazioni.

Le stelle ci avvertono fin da ora. Il cielo volterà le spalle proprio a loro. In arrivo un periodo turbolento fatto di problemi, guai e tanta negatività. Preoccupazioni sia sul lavoro che nella vita privata faranno vivere ai nostri amici sfortunati momenti di ansia e sconforto.

Per loro la fortuna sarà solo una parola da dimenticare. Attenzione a cogliere i segnali che il cielo vi manda: non abbattetevi e tentate di non lasciarvi scoraggiare, soprattutto dalle critiche e dai giudizi. Questo periodaccio passerà presto.

Questi segni zodiacali saranno perseguitati dalla sfortuna

Si prepara un marzo da incubo per alcuni segni zodiacali. L’oroscopo ci avverte con largo anticipo, le stelle non saranno clementi con i nati sotto queste costellazioni. Stanno per arrivare guai, problemi e sfortune che non lasceranno i nostri amici sfortunati per un lungo periodo di tempo.

Curioso di scoprire quali sono i segni zodiacali a cui la sorte ha deciso di voltare le spalle? Allora iniziamo immediatamente. Al primo posto della nostra classifica troviamo il segno dello Scorpione.

I nati sotto questa costellazione sono persone impulsive, emotive ma soprattutto testarde, che non tendono a riflettere prima di dire qualcosa o di agire. Proprio voi nati sotto questo segno, siete capaci di attirare energie negative come la sfortuna.

Marzo purtroppo non sarà un mese sereno, al contrario, piuttosto difficile. La Luna Nuova e Saturno contro genereranno influssi negativi non solo sul lavoro ma anche nel privato. Litigi e incomprensioni domineranno le vostre relazioni personali, vivrete un profondo stato di tristezza e frustrazione.

Non abbattetevi. Se è vero che siete persone che guardano sempre il bicchiere mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno, avete però dalla vostra una grande dote, quella dell’ironia. Sarà proprio il vostro buonumore a potervi salvare in questo periodo buio e triste.

Non se la caveranno meglio gli amici del Sagittario che andranno incontro ad un marzo davvero sfortunato. Attenzione a chi vi circonda, qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote.

Anche chi pensate di conoscere da tempo, potrebbe tirarvi un brutto scherzo. Non trascurate il partner o la famiglia, potreste pentirvene. Prestate attenzione a tutto e a tutti. I primi giorni del nuovo mese potrebbero demoralizzarvi parecchio.

Passiamo al segno dei Pesci. Persone estremamente sensibili, ogni tanto hanno bisogno di pensare a se stessi e di allontanarsi dai problemi degli altri. Nel mese di marzo questo è ciò succederà: dovrete dedicarvi solo a voi stessi perché le sfortune riguarderanno la vostra vita privata e il lavoro.

Attenzione ai colleghi o al capo, potrebbero arrivare brutte notizie, soprattutto a metà del mese. Non vivranno un marzo splendido neanche i nati sotto il segno della Vergine. Per voi tante occasioni mancate e pentimenti in vista.

Non abbattetevi se vedete che i vostri sforzi e sacrifici sembrano non dare i frutti sperati. Marzo purtroppo non vi sorriderà, le stelle non saranno clementi. Attraverserete un periodo difficile che dovrebbe invece migliorare a partire da maggio.

Gli esperti consigliano di pensare prima di agire e di valutare al meglio ogni nuova situazione che vi si presenterà. Non tutto ciò che è oro luccica. Attenzione quindi all’impulsività: potreste ritrovarvi ad affrontare guai imprevisti e situazioni dalle quali sarà difficile venirne a capo.