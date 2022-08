Martha Louise di Norvegia, la figlia del re diventa camionista e sposa lui: scandalo senza precedenti

La figlia del re Harald e della regina Sonja, Martha Louise di Norvegia, ha deciso di fare una scelta che va decisamente controcorrente. Vediamo di cosa si tratta.

Chi è Martha Louise di Norvegia

Figlia del re Harald e della regina Sonja, Martha Louise di Norvegia ha scelto di abbandonare da molto tempo il titolo di Altezza Reale. Attualmente, infatti, ha scelto di vivere la sua vita negli Stati Uniti dove lavora nella formazione in chiaroveggenza e comunicazione con gli angeli. La donna è già stata sposata con lo scrittore Ari Behn da cui ha divorziato. Lui, successivamente, decise di togliersi la vita con il suicidio.

Oggi è una donna cinquantenne e madre di tre figlie: Maud Angelica, Leah Isadora ed Emma Tallulah. A lei non spetta la corona perché la successione, quando è nata lei, poteva essere fatta soltanto a figli maschi. Quindi il titolo spetta a suo fratello.

Nel corso della sua carriera ha fatto anche l’attrice vestendo i panni della camionista in un road movie ambientato in una roulotte.

La vita della ormai ex principessa potrebbe diventare una pellicola cinematografica e non è escluso che qualche produttore decida di produrla. Oggi, infatti, Martha Louise di Norvegia è giunta ad una decisione importante che potrebbe far rabbrividire i suoi genitori.

Chi ha deciso di sposare

Märtha Louise di Norvegia è stata fidanzata per molti anni, in via non ufficiale, con l’americano Durek Verrett che di professione fa lo sciamano. Proprio lui è stato il guru di alcune affermate attrici americane tra cui spicca il nome di Gwyneth Paltrow.

Verrett ha recentemente pubblicato una foto in cui lei indossa un anello di fidanzamento, corredata da una didascalia che è una vera e propria dichiarazione d’amore:

“Quando lo sai, lo sai. Non c’è niente di meglio per un uomo che avere ben chiaro il fatto che la donna che hai accanto sia quella giusta”.

Egli si è detto felice a tal punto da essere commosso alle lacrime. Per lui Martha rappresenta una dea e, insieme a lei sente di poter trascorrere tutta la vita. Inoltre, ha continuato dicendo che vorrebbe, insieme a lei, poter cambiare il mondo grazie al loro amore.

“Posso mostrare e dimostrare a questa donna divina quanto la amo per il resto della mia vita. Sono l’uomo più felice di sempre”.

Soltanto con il matrimonio la principessa potrà portare Derek agli eventi ufficiali in Norvegia.