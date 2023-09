Il ritrovamento dei corpi senza vita della coppia di coniugi sarebbe stato fatto questa mattina dai vigili del fuoco, allertati da uno dei figli, che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, si è recato nell’appartamento di via Pertini, a Calvizzano.

I militari dell’Arma sono stati coadiuvati dai vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta dell’abitazione.

Marito e moglie trovati morti in casa a Calvizzano

I corpi senza vita di due coniugi di Calvizzano, Napoli, sono stati scoperti questa mattina in un appartamento in via Pertini. Stando a quanto riporta l’Ansa, uno dei figli della coppia, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, avrebbe allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco, e proprio questi ultimi hanno provveduto a sfondare la porta di casa, facendo poi la drammatica scoperta.

Sui due cadaveri ci sarebbero segni di arma da fuoco, ma sarà l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a sparare sarebbe stato il marito – 78 anni – che avrebbe fatto fuoco contro la moglie, 75 anni, con una pistola regolarmente detenuta. Dopodiché si sarebbe tolto la vita, con un colpo alla tempia.

Sembra che i due anziani fossero entrambi gravemente malati.

Notizia in aggiornamento.