“Maritino bellissimo”, Michelle Hunziker e quelle dolcissime parole proprio per lui: che belli insieme

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una coppia amatissima e la loro rottura ha lasciato di stucco tantissimi fan. Eppure i loro video passati lasciavano ben sperare in una vera e propria fiaba…Ecco quale in particolare.

Questo non è stato un anno molto fortunato per diverse coppie dello spettacolo: Ilary Blasi e Francesco Totti che si lasciano dopo 20 anni, Elodie e Marracash che spezzano i cuori mettendo fine alla loro relazione, ma anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, dopo 10 anni d’amore, si sono separati.

Ebbene sì, purtroppo anche la loro non si è rivelata propriamente una fiaba, anche se per il tempo che si sono amati erano proprio una coppia da ammirare. I loro fan lo sanno bene, visto che sono andati a ripescare un video davvero dolcissimo.

Michelle Hunziker, ecco come chiamava il suo ex Tomaso Trussardi

Un amore da copertina quello vissuto da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che dal 2011 si sono amati fino a quest’anno 2022, quando hanno annunciato la loro separazione ufficiale.

Tutto iniziò 11 anni fa, quando si incontrarono durante una cena organizzata da Vittorio Feltri. Un’occasione propizia per la loro futura relazione, tanto che Michelle con Tomaso ritrovo la perduta serenità dopo il periodo turbolento che aveva passato.

Infatti, la conduttrice usciva dalla relazione con Eros Ramazzotti e dall’incubo di una setta, che l’aveva portata proprio al precedente divorzio.

Michelle e Tomaso Trussardi costruirono da subito un legame davvero forte e ben saldo, che li portò al matrimonio e poi alla nascita delle due figlie, Celeste e Sole.

Un amore che faceva sognare, anche sui social dove la Hunziker era solita condividere foto e video con l’ex marito. In uno di questi in particolare, ritrovato dai fan in questi mesi, si vede la showgirl festeggiare i 38 anni del marito.

In questo video, Michelle chiama Tomaso con dei dolci appellativi, tra cui “Maritino bellissimo”. Com’è possibile, quindi, che una storia così dolce e appassionata sia finita così?

Le divergenze tra i due, a quanto pare, erano diventate insormontabili e entrambi hanno pensato fosse meglio per tutti finirla prima di peggiorare le cose.

Le parole di Michelle sulla rottura

Lo scorso febbraio, Michelle Hunziker apparve in una puntata di Verissimo con Silvia Toffanin, proprio poco dopo la bufera che travolse lei e l’ex marito dopo l’annuncio congiunto della rottura.

La Hunziker si raccontò senza veli, dichiarando di sentirsi in lutto per la separazione, un momento difficile in cui si è sentita fallita ma che poi rappresenta anche un nuovo inizio.

Per la conduttrice, i dieci anni con Tomaso Trussardi sono stati stupendi e per l’ex marito proverà sempre un sentimento grande d’affetto.

In questi mesi, Michelle ha ritrovato sé stessa, con una breve parentesi amorosa con Giovanni Angiolini, il medico sardo che le ha fatto perdere la testa ma con il quale pare abbia già chiuso la relazione.

Ora, con l’approssimarsi dell’autunno, una nuova vita personale e professionale attende Michelle, che sorride sempre alla vita nonostante tutto, sempre piena di energia e voglia di fare.