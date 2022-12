E’ stato condannato lo stalker della giornalista Dazn Marialuisa Jacobelli: 2 anni e 4 mesi per Francesco Angelini.

L’uomo, 52 anni, finito in carcere dopo le denunce da parte della figlia d’arte di Xavier Jacobelli, ha già risarcito la giornalista e si starebbe curando in questo momento in una struttura specializzata. Più di mille telefonate nel periodo tra gennaio e giugno: minacce anche di morte per la conduttrice.

Stalker Marialuisa Jacobelli, la sentenza: 2 anni e 4 mesi

Si starebbe curando dal punto di vista comportamentale e psicologico Francesco Angelini, in una clinica specializzata per disturbi di questo tipo. L’uomo è stato condannato in queste ore per stalking, denunciato negli scorsi mesi da Marialuisa Jacobelli. Dopo la denuncia della giornalista sportiva di Dazn il 52enne era finito in carcere.

Adesso dovrà scontare 2 anni e 4 mesi, e alla figlia di Xavier Jacobelli andrà anche un risarcimento – pare già pattuito con lo stalker che si trova adesso ai domiciliari.

I giudici nella sentenza arrivata in queste ore hanno tenuto conto sia del programma di recupero che sta adesso seguendo il 52enne che di altri episodi precedenti. Angelini infatti presenta un precedente per atti persecutori ai danni di un’altra giornalista.

La donna non si è costituita parte civile, e la corde dopo il risarcimento di Angelini ha dunque attenuato la pena. L’uomo residente a Montecarlo di origini francesi, aveva avuto una relazione con la presentatrice. La 30enne però aveva trovato le forze di denunciarlo, e di raccontare la sua storia dopo le pressioni subite nel corso della relazione intrapresa con il francese.

Una relazione terribile, racconta Marialuisa che parla del rapporto vissuto come in un perenne “clima di terrore”. Un periodo breve, ma comunque trascorso tra minacce, violenze psicologiche e anche fisiche.

L’incubo dopo la fine della relazione

Ma una volta terminata la relazione tra i due, breve, è iniziata un’altra fase, quella dello stalking per Marialuisa Jacobelli. La donna infatti ha parlato di un vero e propio “incubo” dopo la rottura, da gennaio del 2022 fino alla denuncia arrivata pochi mesi dopo – quando lo stalker era stato arrestato dalle forze dell’ordine.

La conduttrice su Instagram aveva inoltre voluto condividere con i fan la sua disavventura, parlando di essere appunto vittima di stalking e di stare per cambiare casa a causa di tali motivazioni. Per un periodo dunque la donna non ha condiviso alcun contenuto sui suoi canali, proprio per paura di essere nuovamente intercettata – riferisce anche agli inquirenti – o di essere “localizzata”.

Un altro tratto del 52enne era quello della gelosia ossessiva. Pare che l’uomo in un’occasione sia riuscito ad entrare in casa della 30enne per poi picchiarla con schiaffi e pugni.

Ma in quel momento non ha avuto il coraggio di denunciare, racconta la figlia di Xavier Jacobelli, che spiega come dopo diversi episodi arrivarono anche minacce di morte in caso di denuncia.

Più di 30 telefonate al giorno, si legge nella denuncia, per un totale di quasi 900 tra minacce e ingiurie dello stalker, insieme a più di 600 email tra gennaio e giugno e anche mille telefonate alla madre.