Era la vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Il suo impegno nel volontariato è ciò che ha caratterizzato la sua vita per oltre 50 anni. Si è spenta Maria Teresa Letta.

Una vita spesa ad aiutare gli altri, sia a livello nazionale che internazionale. Il messaggio di cordoglio arrivato anche dall’attuale presidente di Croce Rossa Italiana.

Maria Teresa Letta: la scomparsa di una donna speciale

Un nome che, in molti, ricorderanno e porteranno sempre nel cuore. E’ quello di Maria Teresa Letta che è stata, per più di 50 anni, pioniera del volontariato. Il suo impegno nazionale e internazionale per aiutare chi aveva bisogno, mai è venuto meno. Il male, però, ha vinto su di lei e si è spenta all’età di 84 anni.

Maria Teresa Letta era vicepresidente nazionale di Croce Rossa Italiana, sorella del politico Gianni, ha legato il suo nome a quello di CRI. Dopo la sua lotta contro un brutto male, il suo corpo non ce l’ha più fatta e si è spenta quest’oggi.

Tanti sono i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno arrivando da ogni dove alla famiglia Letta. A partire, in primis, dall’attuale presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, il quale ha affermato che, con la scomparsa di Maria Teresa, al Croce Rossa perde un pilastro importante. La sua dedizione al volontariato è stata attiva per più di 50 anni e, come continua il presidente Rocca nel suo messaggio, “resteranno un nobile esempio per tutti noi”.

Maria Teresa Letta era referente di Croce Rossa per l’area balcanica ed è stata anche presidente del Comitato Regionale dell’Abruzzo e della città di Avezzano. Più volte si era recata all’estero, in particolare in Paesi come Kosovo, Bosnia, ma anche in Bulgaria e Niger, sempre alla testa e al comando di convogli umanitari che arrivavano in queste zone, alcune anche devastate dalla guerra, per portare aiuti di ogni genere, anche di carattere sanitario.

Il suo è stato un invio di aiuti in ogni parte del mondo, dall’Afghanistan, all’Etiopia, sino al Brasile. La sua vita è stata sempre un impegno a favore dei più bisognosi, senza mai tirarsi indietro, neanche di fronte alle difficoltà che sembravano insormontabili.

Oltre al presidente di Croce Rossa Italiana, un messaggio di cordoglio profondo è arrivato, anche, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il quale ha scritto che, con la morte di Maria Teresa Letta, l’Abruzzo perde “una delle personalità che ha dato maggiore lustro” al territorio, grazie soprattutto al suo quotidiano impegno verso gli altri.

Un’eredità che la stessa Maria Teresa lascia, non solo alla Croce Rossa, ma anche a tutti coloro che fanno volontariato. L’esempio di una donna che non si è mai tirata indietro, che si è sempre spesa per il prossimo, specie per quello più indifeso e in difficoltà.

Anche l’amministrazione comunale della città di Avezzano si stringe attorno alla sua famiglia di Maria Teresa Letta nel suo dolore. Un faro nel mondo del volontariato che lascia un’importante eredità e un insegnamento unico nel suo genere: donare la vita agli altri ed aiutare chi ha bisogno.