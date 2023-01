Maria De Filippi, perché si siede sempre sugli scalini? Il reale motivo

Maria De Filippi, lo sapete perché si siede sempre sugli scalini? Finalmente svelato il reale motivo di questa scelta così curiosa. Non ci credereste mai.

La conduttrice più amata di Canale 5, Maria De Filippi, da anni sta facendo interrogare il pubblico per una ragione: perché si siede sempre sugli scalini e non su una sedia? Ecco la spiegazione.

Maria De Filippi, la conduttrice più amata della TV

Non è un caso se Maria De Filippi è stata definita la regina della televisione italiana. Soprannominata bonariamente e in maniera affettuosa dai suoi followers, Queen Mary, è lei che detiene il titolo di sovrana del piccolo schermo.

Non c’è un solo giorno in cui gli spettatori possano trascorrere il loro tempo senza vedere uno dei programmi della moglie di Maurizio Costanzo, d’altronde, è sempre in televisione per almeno 6 giorni a settimana! Impossibile dunque non notare la sua presenza.

Ma è proprio la presenza scenica della De Filippi che piace e ed è la stessa che l’ha resa la star che è oggi. Non ha mai sbagliato ma un colpo, la presentatrice di Pavia, che è stata scrittrice, autrice e non solo conduttrice di programmi di grande successo.

Da oltre 30 anni cavalca l’onda della popolarità e a quanto pare non ha intenzione ancora di fermarsi. Lei, che del suo privato lascia tutto all’immaginazione, non si risparmia invece di raccontare dettagli particolari sulla sua carriera.

A proposito di questo, svelata finalmente una curiosità che da anni attira l’interesse del pubblico: perché la De Filippi si siede sempre sui gradini nel programma di Uomini e Donne? Perché non ricorrere ad una sedia? Ecco la ragione.

Perché la conduttrice si siede sempre sui gradini

Anche se non sei un appassionato di Uomini e Donne, ti sarà capitato di buttare l’occhio su questa trasmissione che va in onda da oltre 25 anni tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 e sicuramente avrai notato che Maria De Filippi, anziché sedere su una sedia, si accomoda su degli scomodi gradini. Per quale ragione?

Questa è la domanda che da anni si pongono i fan della conduttrice e gli appassionati del programma: perché la moglie di Maurizio Costanzo con tutte le sedie che ci sono in trasmissione o con tutte le poltrone comode che potrebbe avere, preferisce invece sedersi sulle scalette?

La risposta finalmente arriva e la dà proprio la conduttrice. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la moglie di Maurizio Costanzo ha svelato l’arcano. La presentatrice racconta come tutto è nato a UeD.

Quando le registrazioni di Uomini e Donne si protraevano per tanto tempo, per più di 64 minuti, lei, che inizialmente era sempre in piedi, iniziò ad accusare stanchezza e dolore alle gambe e cominciò così a sedersi sui gradini, la postazione a lei più vicina.

Nessuno le ha mai contestato nulla: da quel momento la presentatrice anziché richiedere una sedia preferisce accomodarsi sugli scalini dai quali ha anche una prospettiva migliore dello studio e dei suoi protagonisti.

La ragione dunque è molto semplice. Adora poi il contatto con il pubblico, la conduttrice, che fa un’eccezione soltanto ad Amici dove, per ragioni di sicurezza, ha una poltrona tutta sua.

A C’è posta per te, invece, altro suo programma di punta e di grande successo, si accomoda spesso su una panca sempre vicino ai fan. Svelato dunque il mistero. Da oggi in poi, se ti ritroverai a guardare Uomini e Donne e vedrai Maria seduta sui gradini, saprai finalmente il perché.

Nell’intervista che ha rilasciato poi a Vanity Fair, la presentatrice di Pavia si è aperta raccontando anche degli inizi della sua carriera e di come Maurizio Costanzo sia stato una parte importante di questo suo successo: il merito che ha oggi lo deve principalmente a lui.