Dopo una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, ieri è andata in onda la registrazione di C’è Posta per Te, con un messaggio di Maria De Filippi ad introdurre la puntata. Ecco cosa ha scritto la conduttrice.

La scorsa settimana il mondo della televisione e del giornalismo ha perso un vero e proprio pilastro, Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni. Questa settimana sua moglie, la regina di Canale 5 Maria De Filippi, ha scelto di fermare i suoi programmi e Mediaset ha cambiato il palinsesto temporaneamente.

Ieri, 4 marzo, è tornato in onda C’è Posta per Te, registrazione antecedente al 24 febbraio, e Maria ha lasciato un bellissimo messaggio a tutto il suo pubblico.

Il messaggio di Maria De Filippi al suo pubblico

Sabato 4 marzo C’è Posta per Te è tornato in onda, con la puntata che era in programma per lo scorso sabato.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, come abbiamo detto, Maria De Filippi ha giustamente deciso di fermarsi per una settimana, ma ieri è arrivato il momento di tornare alla normalità televisiva.

La puntata trasmessa era, appunto, stata registrata prima della scomparsa del giornalista, per cui l’inizio è stato davvero emozionante: la De Filippi ha deciso di lasciare un messaggio scritto (come nel suo stile) per il suo pubblico.

Semplice, commovente e tenero, degno di una grande professionista che sa come ringraziare il suo pubblico che in un momento così difficile le ha di certo dimostrato il suo grandissimo affetto.

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo.

Io vi ringrazio davvero tanto” Maria pic.twitter.com/ZOdQNOkCzh — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 4, 2023

Parole che hanno commosso tutto il pubblico che segue Maria De Filippi da anni, grazie ai suoi programmi di successo, come Uomini e Donne, Amici e appunto C’è Posta per te.

Anche oggi andrà in onda la registrazione di Amici, quella prevista per la scorsa settimana. Di certo, anche stavolta ci sarà un momento di commemorazione, come vicinanza alla conduttrice e alla sua famiglia.

La conduttrice di nuovo a lavoro

Elaborare un lutto non è semplice per nessuno ma, prima o poi, tutti dobbiamo tornare alla vita normale.

Ed è quello che Maria De Filippi ha ricominciato a fare, proprio nei giorni scorsi quando è tornata agli Studi Elios di Roma per registrare la prossima puntata di Amici, quella che andrà in onda prima del Serale.

Come alcuni fonti presenti hanno confermato, la De Filippi è ritornata perché “così mi hanno insegnato”: insomma il lavoro prima o poi doveva ricominciare e dopo una settimana di silenzio e raccoglimento, la conduttrice è tornata in pista.

Oggi, 5 marzo, andrà in onda la registrazione di Amici, realizzata prima del lutto, dove vedremo Giorgia, reduce dal Festival di Sanremo, che probabilmente presenterà il suo nuovo album.

Tante novità anche per i ragazzi, che cercano di conquistarsi la maglia del Serale. Al momento, solo Ramon, Isobel, Maddalena, Gianmarco e Angelina hanno ottenuto l’accesso alle serate, ora gli altri dovranno cercare di aggiudicarsi lo step finale del programma.