Maria De Filippi a 18 anni, più bella di qualsiasi tronista di UeD | FOTO

Maria De Filippi, avete mai visto la regina di Canale 5 a 18 anni? Altro che troniste, lei era uno spettacolo!

La padrona di Uomini e Donne da giovanissima, mai vista? Maria De Filippi bella da far paura! Ecco com’era a 18 anni.

Maria De Filippi, tutto sulla regina Mediaset

Professionale, empatica, comprensiva e forse anche un po’ psicologa, non manca nulla nel curriculum privato di Maria De Filippi che è la donna e conduttrice più amata della televisione.

Sebbene abbia scelto come sua famiglia lavorativa, Mediaset, anche la Rai la elogia e spesso la cerca. La presentatrice di Uomini e Donne, per la sua bravura si è riuscita a conquistare addirittura un posto a Sanremo, spesso poi, non disdegna interviste nel salotto di Fiorello o di Fabio Fazio, suo grande amico.

Sposata da più di 25 anni con Maurizio Costanzo, più volte la regina di Mediaset ha dichiarato che buona parte del suo successo la deve anche al famoso compagno. Il suo talento però ha fatto tutto il resto: il popolo televisivo e del web la amano, non c’è nulla da fare.

Maria De Filippi non è solo una conduttrice apprezzata per la sua professionalità ma anche per la sua bellezza che è indiscussa. Ha 61 anni, la Queen della televisione, compiuti tra l’altro solo qualche giorno fa.

Avete visto il suo fisico? Bello da far invidia a una diciottenne! E della sua pelle perfetta, tonica e luminosa? La moglie di Costanzo sembra aver fatto un patto col diavolo. Se oggi è così bella, da giovane com’era? Ve lo diciamo noi. Ecco la De Filippi in tutta la sua bellezza, a 18 anni.

Com’era la conduttrice da giovane

Sono più di 30 anni che Maria De Filippi cavalca l’onda del successo. La moglie di Costanzo non solo è una conduttrice affermata ma pure una imprenditrice dal talento straordinario.

Chi non conosce i programmi da lei condotti? Tra Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, Temptation Island, la Queen di Mediaset, insomma è sempre in TV! Eppure, il pubblico italiano non si stanca mai di lei. Sarà il suo essere così schietta, vera, comprensiva e professionale la chiave del suo successo? Indubbiamente sì.

Anche se Maria De Filippi trascorre buona parte delle sue giornate tra studi, redazioni e dietro le quinte della Fascino srl, sua società di produzione, quando ha un po’ di tempo per sé, adora trascorrerlo con il marito Maurizio e il figlio Gabriele.

La conduttrice di Amici è una donna molto riservata. Selettiva ed esigente, sceglie personalmente riviste e trasmissioni a cui affidare i suoi pensieri e le sue parole.

Ma non è solo brava, Queen Mary, ma pure bellissima. Oggi ha 61 anni, compiuti tra l’altro il 6 dicembre. Avete visto quanto è bella? Fisico tonico e asciutto ma muscoloso, pancia piatta e lato B definito, è uno spettacolo. Aspettate però di vedere qualche sua immagine da giovane!

Avete mai visto qualche vecchio scatto della conduttrice, prima del successo? A 18 anni o poco più, per esempio, era un capolavoro.

In una foto che vi mostriamo e che potete vedere più sotto, c’è una giovanissima Maria, da poco maggiorenne, in tutto il suo splendore. Capelli lunghi che sembrano scuri (la foto in bianco e nero non permette di cogliere le giuste sfumature), frangettone ampio che non copre però i suoi profondi occhi color nocciola, la De Filippi è uno schianto.

A ben vedere, non è cambiata tantissimo, lo sguardo serio, attento e concentrato è lo stesso di oggi. Vi mostriamo anche un’altra foto esclusiva, in cui aveva da poco raggiunto la maggiore età. Scattata al liceo Ugo Foscolo di Pavia alla fine del Quarto anno di scuola, individuarla tra i tanti ragazzi viene piuttosto semplice: fin da piccola era bellissima.