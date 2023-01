Mare fuori, la terza stagione della serie con Carolina Crescentini

Dato il successo che hanno avuto le prime due stagioni di Mare fuori, i fan non vedono l’ora di scoprire quello che succederà ai giovani protagonisti della serieTV nella terza stagione.

Mare fuori, la serie che racconta la vita e le avventure dei ragazzi all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, avrà una terza stagione con ancora una volta Carolina Crescentini.

Mare fuori 3, la nuova stagione della serie con Carolina Crescentini

Mare fuori ha avuto un grandissimo successo ed è per questo che l’attesa è grande per la terza stagione della serie creata da Maurizio Careddu e Cristiana Farina, che ha debuttato a settembre del 2020 in televisione. Ha debuttato sulla rete nazionale e dopo poco anche Netflix ha pubblicato la serie, contribuendo a dare a quest’ultima una spinta ulteriore per quanto riguarda il pubblico.è per questo che ad oggi la quantità di fan della serie è altissima e tutti quanti si chiedono quando sarà disponibile la terza stagione.

Mare fuori 3 è un ‘combing of age’, serie in cui gli adolescenti dell’istituto di pena minorile di Napoli sono i protagonisti assoluti. Uno dei ruoli principali però è ricoperto dalla direttrice dell’Istituto: Paola Vinci, ovvero Carolina Crescentini, insieme al comandante di Polizia Massimo Esposito interpretato da Carmine Reitano e dall’educatore Beppe Romano, ovvero Vincenzo Ferrera. La serie TV è composta da sei episodi in onda su Rai2 in prima serata, ma per vedere la prima delle sei bisogna aspettare il 15 febbraio 2023.

La prima stagione della fiction inizia con la storia di Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, e il suo arresto; in contemporanea viene raccontata la storia dell’arresto di Filippo Ferrari, interpretato da Nicolas Maupas. Il primo ha a che fare, suo malgrado, con la criminalità fin da quando era bambino, il secondo che è nato e cresciuto a Milano si ritrova a dover passare il suo tempo nel riformatorio di Napoli a causa di una bravata commessa durante un viaggio con amici. Nonostante i due siano molto diversi a livello caratteriale, finiscono per diventare grandi amici.

Avevamo lasciato alla fine della seconda stagione Edoardo totalmente solo, avendo perso anche le uniche persone che credevano in lui mentre cercava imperterrito di portare avanti il piano di evasione che aveva ideato. Nel mentre cresce in lui sempre di più la rabbia nei confronti di Filippo, Pino e Carmine. D’altra parte invece abbiamo lasciato Naditza alle prese con una libertà nuova, ma che allo stesso tempo si sente abbandonata e tradita da Filippo. Nonostante ciò capisce però che il suo posto è al fianco del ragazzo. Nel frattempo Beppe cerca in qualche modo di riallacciare i rapporti con la figlia, Lino prova a confrontarsi col suo passato e Massimo e Paola cercano di far funzionare la relazione tra loro.

Le anticipazioni della terza stagione: attenzione spoiler!

Per quanto riguarda la terza stagione e ciò che vedremo al suo interno, sembra che tornerà Ciro Ricci, uno dei personaggi più amati della fiction. Giacomo Giorgio, ovvero l’attore che interpreta appunto Ciro, ha scritto sui social che:

‘Ciro sta bene’

Lasciando magari intendere che il suo personaggio abbia solo inscenato la morte alla fine della seconda stagione per diventare poi latitante. Non sappiamo se sia veramente così o meno ma lo scopriremo a breve, il 15 febbraio: giorno in cui andranno in onda su Rai2 i primi due episodi della terza stagione della serie. Non sappiamo invece quale sia la data ufficiale della sua pubblicazione su Netflix, dove però sono già presenti in catalogo le prime due stagioni.